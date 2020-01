Blitzer ramponiert: Wer hat das Leiter-Trio gesehen?

Isenbüttel

Da müssen gleich mehrere Personen etwas gegen den Blitzer an der Calberlaher Straße in Isenbüttel gehabt haben: Die Polizei Meine meldet per Twitter, dass sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an dem Blitzer zu schaffen gemacht haben.

Laut Polizei seien drei Personen dabei beobachtet worden, wie sie gegen 3 Uhr an den Schutzfolien des Blitzers hantiert hätten – eine Leiter hatten sie dafür extra mitgebracht. Nun sind Zeugen gefragt. Die sollten sich bei der Polizei Meine unter Tel. 05304-91230 melden.

Von unserer Redaktion