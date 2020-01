Kletterturm am Isenbütteler Tankumsee: So geht es weiter

Isenbüttel

Die Tankumsee-Gesellschaft hält an den Planungen für einen Kletterturm am Nordufer des Sees fest. „Die Suche nach einem neuen Betreiber wird derzeit vorbereitet“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel als Aufsichtsratvorsitzender der GmbH. Unterdessen arbeitet die Gemeinde Isenbüttel an dem für das Projekt notwendigen Bebauungsplan.

Ärger mit geplantem Betreiber

Ende November hatte der geplante Betreiber Monkeyman seine Beteiligung an dem Projekt zurückgezogen und als Grund die fehlende Baugenehmigung und einen fehlenden Eröffnungstermin genannt. Nach einer juristischen Prüfung kommt die Tankumsee GmbH allerdings zu dem Schluss, dass der Rücktritt der No-Limits GmbH, zu der Monkeyman gehört, unwirksam sei. Die Tankumsee GmbH habe jedoch „aufgrund dieses Verhaltens den Vertrag mit der No-Limits GmbH außerordentlich gekündigt“, berichtet Dr. Ebel. Weitere Entwicklungen, zum Beispiel im Hinblick auf eine juristische Auseinandersetzung, gebe es derzeit nicht.

Gemeinderat entscheidet über Bebauungsplan

Die Gemeinde Isenbüttel will während der Ratssitzung, die wahrscheinlich am Donnerstag, 5. März, stattfindet, über den Bebauungsplan entscheiden. Dieses Verfahren und auch die Erteilung einer Baugenehmigung durch den Landkreis Gifhorn sind im Übrigen unabhängig davon, ob es einen Betreiber gibt. „Dennoch hat die Tankumsee-Gesellschaft Interesse daran, dass es schnell geht und wir grünes Licht geben“, sagt Isenbüttels Gemeindedirektor Klaus Rautenbach.

Was der Bebauungsplan erlaubt

Der Entwurf des Bebauungsplans sieht drei sogenannte Baufenster vor. Im Baufenster A sind der eigentliche Kletterturm, eine Riesenschaukel und eine Seilrutsche über den See, eine Endstation für die Seilrutsche sowie ein Ticket- und Serviceschalter zugelassen. Außerdem ist auf den oberen Ebenen der Bau einer Plattform für Veranstaltungen zulässig. Erlaubt sind hier 600 Quadratmeter überbaute Fläche und eine maximale Höhe von 28 Metern.

Im Baufenster B, also in dem Gebiet, in dem der DLRG-Turm steht, ist die Mittelstation für Zu- und Abstieg zur Seilrutsche einschließlich Seilverankerungen zugelassen. Die überbaubare Fläche beträgt hier 100 Quadratmeter, die maximale Höhe 13 Meter. Zwischen Kletterturm ( Baufenster A) und DLRG-Turm verläuft die 200-Meter-Seilrutsche über den Tankumsee mit einem Mindestabstand von drei Metern zur Seeoberfläche. Im Teil C sollen die bereits stehenden Stelzenhäuser nachträglich legitimiert werden.

Vorhaben ist umstritten

Im Isenbütteler Gemeinderat ist das Vorhaben durchaus umstritten. So lehnt die SPD das Vorhaben ab, unter anderem, weil der ursprüngliche Zweck eines Naherholungsgebietes zugunsten einer Kommerzialisierung des Sees hin zu einer Eventwelt aufgegeben werde – mit Folgen für Mensch und Umwelt.

So geht es weiter

Noch bis Ende Januar liegen die Unterlagen für die Änderung des Bebauungsplans „Erholungsgebiet Tankumsee“ öffentlich aus. Anschließend werden sie in Bauausschuss, Verwaltungsausschuss und Gemeinderat beraten. „Aktuell kann ich noch nicht sagen, ob der Satzungsbeschluss eine Mehrheit des Gemeinderats erhält“, sagt Klaus Rautenbach.

Von Christian Albroscheit