Bei Roth in Isenbüttel gibt’s Corona-Schnelltests im Drive-In

Isenbüttel

In der Samtgemeinde Isenbüttel hat das erste Corona-Testzentrum in Form eines Drive-Ins eröffnet. Bürgerinnen und Bürger haben ab sofort die Möglichkeit, sich im Vorbeifahren vor dem „Feierwerk“ der Firma Tell Roth im Gehrenkamp einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Termine sind montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr möglich.

Termine können ausschließlich online vereinbart werden unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de. Künftig will die Fima Roth auch die App PassGo einsetzen, sodass das Gesundheitsamt positive Schnelltest-Ergebnisse unverzüglich erhält. Der Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, die die nutzen, ist aus Sicht des Landkreises, dass die persönlichen Daten in der App auf dem eigenen Smartphone gespeichert bleiben. Auch das Testergebnis erhält die Testperson direkt auf das eigene Smartphone.

Das DRK hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Roth geschult

Gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff und Tell Roth, Geschäftsführer der Tell Roth GmbH & Co. KG, der den Drive-In betreibt, eröffnete Landrat Dr. Andreas Ebel die erste Testmöglichkeit in der Samtgemeinde Isenbüttel. Metzlaff zeigte sich begeistert: „Die Firma Tell Roth hat hier sehr schnell einen durchdachten Drive-In errichtet. Ich freue mich, dass wir in der Samtgemeinde an so zentraler Stelle ein Testzentrum einrichten konnten, sodass dieses hoffentlich gut angenommen wird.“

Roth bekräftigte: „Die Zusammenarbeit mit dem Gifhorner Gesundheitsamt, mit der Kreisverwaltung allgemein und der Samtgemeinde lief reibungslos und unkompliziert. Zudem hat das DRK unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, sodass wir jetzt einsatzbereit sind.“ Das besondere am Drive-In beim Feierwerk ist, dass durch die Zelte sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bürgerinnen und Bürger beim Testen trocken bleiben.

Von der AZ-Redaktion