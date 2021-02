Bei Eiseskälte: Kaninchen bei Leiferde ausgesetzt

Ribbesbüttel

So etwas haben selbst die Tierschützer in Ribbesbüttel noch nicht erlebt – und sie kennen schon so einiges. Spaziergänger fanden bei Leiferde nahe des Bahnhofs bereits am vergangenen Freitag ein weiß-cremefarbenes Kaninchen und brachten es ins Tierschutzzentrum nach Ribbesbüttel. Bei Eiseskälte und Temperaturen um weniger als zehn Grad minus hatte das kleine Tier nahezu regungslos im Schnee gesessen.

Steif gefrorener Klumpen Kot auf der Haut

Bei näherem Betrachten des Nagers stellte das Team um Tierheim-Leiterin Stefanie Söchtig „Unglaubliches“ fest, wie sie sagt. So entdeckten sie auf der Haut des Tieres einen „riesigen steif gefrorenen Klumpen Kot“. Dass die kleine Kaninchendame auch viel zu dünn ist, erklärte sich laut Söchtig im Anschluss. Ein Blick auf die Zähne zeigte, „dass die unteren Schneidezähne nahezu komplett fehlen und die oberen schief gewachsen und viel zu lang sind“, beschreibt Söchtig den Mitleid erregenden Zustand des Nagers.

Um das Tier von dem vereisten Kot befreien zu können, war laut Söchtig eine Wanne warmes Wasser erforderlich. Was darunter zum Vorschein kam, „war ganz viel wunde Haut“. Und das alles ist der Zentrums-Chefin zufolge so wund, „dass man sich kaum ausmalen möchte, wie sehr das brennen und schmerzen muss“.

„Wir erstatten Anzeige gegen Unbekannt“

Das Kaninchen wurde laut Söchtig umgehend einem Tierarzt vorgestellt. Fest steht nun, dass „drei der oberen Schneidezähne gezogen werden müssen“, sagt sie und versichert: „Dass das Tier in diesem Zustand war, war Tierquälerei, und wer das zu verantworten hat, hat sich gleich doppelt strafbar gemacht, denn auch das Aussetzen eines Tieres ist eine Straftat.“ Das Fazit für die Zentrums-Leiterin lautet jetzt: „Wir erstatten Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei.“ Bei so einem Anblick „fehlen uns die Worte“, sagt sie und ergänzt: „Das macht einfach nur wahnsinnig wütend.“

