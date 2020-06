Isenbüttel

Ruhig ist es im Isenbütteler Ortskern geworden, abgesehen vom Baulärm. Zu ruhig, meinen Geschäftsleute. Einige von ihnen befürchten sogar Totenstille. Denn die Kunden bleiben weg. Dabei sind Geschäfte und Gaststätten trotz der Bauarbeiten zu erreichen – dank eines Verkehrskonzepts mit Umleitungen und provisorischen Zufahrten. Die Geschäftsleute hoffen, dass sich das bald herum spricht.

Wer vom Kreisel bei Lidl kommend in den Ort fährt, muss am Abzweig in Richtung Wasbüttel weiter und links an der Mittelinsel vorbei fahren. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Wer eigentlich weiter zum Wein- und Blumenfachgeschäft Ny Linje von Cornelia Remmert will, muss etwas manövrieren. An der Ampel hat die Geschäftsfrau eine selbstgemachte Hinweistafel angebracht. Ebenso an der Mittelinsel, um die die Autofahrer einen 180-Grad-Schwenk in Uhrzeigersinn machen müssen, wenn sie auf die Hauptstraße zurück gelangen wollen. An der Sperrtafel dort steht „Zufahrt bis Hauptstraße 4 frei“.

Zur Galerie Bauarbeiten an der Hauptstraße in Isenbüttel: Die Geschäftsleute wünschen sich eine bessere Ausschilderung, dass ihre Läden und Gaststätten erreichbar sind. Sie spüren den Verlust der Laufkundschaft.

„Die Leute können kommen, Isenbüttel ist problemlos erreichbar“, sagt Remmert. Leider komme das an der Ausschilderung nicht rüber. Deswegen hat sie ihre Ny Linje-Täfelchen mit Parkplatz-Symbol angebracht. Sie hat auch schon Handzettel zum Thema Erreichbarkeit der Geschäfte verteilt und will auch den nächsten Samtgemeindekurier damit bestücken. „Ich kann nicht warten, bis ich pleite bin.“ Doch Handzettel reichten nicht. „Wir brauchen eine Beschilderung.“

In Höhe Isenbütteler Hof ist Schicht für den Verkehr. Hinter der Baustellenabsperrung wühlen die Bagger. Der Parkplatz an der Gutsstraße steht derweil voll. Die provisorische Zufahrt vom Rathaus aus wirkt. Und dann erreichen entlang des Zauns zur Marien-Kita auch Autofahrer von der Gutsstraße aus Hauptstraße und Ringstraße, die jetzt einen Einbahnstraßenring bilden. Wer von Westen kommend nach Isenbüttel rein will, fährt auf der Hauptstraße bis zur Baustelle und kehrt über die Ringstraße zurück.

Gemeinde: Diese Veränderungen greifen „Wir sind im Austausch mit den Gewerbetreibenden“, sagt Kai Krink von der Gemeinde Isenbüttel zu den Forderungen der Geschäftsleute, die Erreichbarkeit von Läden und Gaststätten besser auszuschildern. So eine Maßnahme sei aber gut zu durchdenken, Baustellensicherung und Übersichtlichkeit für den Verkehrsteilnehmer seien auch wichtig. Gemeindedirektor Klaus Rautenbach weist allgemein auf erste Verbesserungen hin. „Die Position der Sackgassenschilder wurde angepasst.“ Die Ampel an der Kreuzung Rischmühlenriede/Mittelstraße sei nun aus der Rischmühlenriede besser sichtbar. „Die Bauampeln an der Kreuzung Ringstraße/ Hauptstraße werden nicht benötigt, sie sind abgebaut worden.“ Und: „Am Ende der Baustraße zur Hauptstraße am Rathaus hat die Gemeinde eine Beschilderung beantragt, die auf den kreuzenden Radverkehr hinweisen soll.“ Darüber hinaus seine Hinweise: „Die Schülerinnen und Schüler, die aus der Ringstraße in Richtung Schule wollen, sollten möglichst die gesicherte Querung an der Apotheke wählen.“ Der Fußweg Richtung Molkereistraße sei nun wieder gut zu nutzen. Vom 29. Juni bis 24. Juli ist der Fuß-/Radweg vom Bornsiek bis zum Mattes-Kreisel gesperrt, weil dort eine Druckwasserleitung gebaut wird. Eine Zufahrt vom Gutsplatz zum Penny-Parkplatz ist nicht erlaubt. „Es muss über die Ringstraße und die Einbahnstraße Hauptstraße angefahren werden.“ Die Gemeinde appelliert an Autofahrer, im Bereich Gutsplatz langsam zu fahren.

„In die Ringstraße kommt man immer noch gut“, sagt Frederick Meyer, der dort sein Hofcafé betreibt. Auf seiner Homepage informiert er über die Anfahrtsmöglichkeiten unter „Aktuelles“. Mehr Sorgen hat dagegen Corinna Schmidt mit ihrem Kiosk. „Ob ich mich halten kann, weiß ich nicht.“ Die ersten Tage der Vollsperrung hätten ihre schlimmsten Befürchtungen um die Laufkundschaft noch übertroffen. Sie könne sich jetzt mit Nachbarn aus der Apotheke unterhalten. Das sei sonst undenkbar.

Schüler sind pünktlich Bremst die Großbaustelle in der Hauptstraße Schüler vor allem aus dem Westen Isenbüttels auf dem Schulweg aus? Das kann Grundschulleiterin Gabriele Smeikal nicht feststellen. Problemchen am ersten Tag hätten sich bald aufgelöst, die Busse seien pünktlich und viele Schüler kämen mit dem Rad. Allerdings sei die Schule wegen Corona auch nur zur Hälfte belegt gewesen. „Ich weiß noch nicht, wie es nach den Ferien sein wird.“

Dass weniger Leute kommen, sieht auch Kathleen Müller von der Virkus-Augenoptikfiliale, wenn sie aus dem Fenster schaut. „Der Penny-Parkplatz ist sehr, sehr leer.“ Ihre Filiale selbst könne sich noch nicht beklagen, stelle aber auch weniger Laufkundschaft fest. Eine bessere Ausschilderung „wäre schon wichtig“.

Corinna Schmidt befürchtet, dass es nicht allein an der Ausschilderung liegen könnte. „Ich glaube, den meisten ist es zu umständlich.“ Viele Kunden scheuten das Kurven und Manövrieren in der Baustelle und über Umleitungen. Dabei sei ein Einkauf in Isenbüttel nun wirklich nicht mit einer Weltreise verbunden.

Von Dirk Reitmeister