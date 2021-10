Isenbüttel

Von Ende Oktober an sollen die Arbeiten an der L 292 so weit abgeschlossen sein, dass keine Umleitungen mehr nötig sind: Das ist der Sachstand in und um Isenbüttel aktuell. Bis dahin hauen die Bauarbeiter rund um Polier Enrico Kamphenkel nochmal richtig rein.

Mit Schwung fliegt die Ladung Sand von der Schaufel des Mannes in Orange. Das Gemisch landet auf dem frisch verlegten Pflaster des Geh-Radweges an der neuen Mittelinsel in Höhe Lidl. Ein paar Hundert Meter weiter in Richtung Calberlah nutzen schon Radelnde wahlweise den neuen Radweg oder die noch gesperrte Straße. Ein Motorroller-Fahrer mogelt sich hinter einem Bagger von der Sandstraße zur Haustenbecker Straße durch. Dabei muss er aufpassen, dass sein Gefährt an der Einmündung nicht aufsetzt. Die neue L 292 ist etwa 15 Zentimeter höher als die Haustenbecker Straße.

Frohe Botschaft: Sie verlangt seit Juni vorigen Jahres Anwohnern und Verkehrsteilnehmern eiserne Nerven und Geduld ab, doch jetzt nähert sich die Großbaustelle in und um Isenbüttel ihrem Abschluss.

Deshalb werden Kamphenkel und seine Leute die L 292 zwischen Isenbüttel und Calberlah am Montagmorgen für den Verkehr frei geben, die Haustenbecker Straße an der Einmündung aber noch abriegeln. Zwei Wochen werde man für die Anpassung der Fahrbahn dort noch brauchen, schätzt Kamphenkel.

Ansonsten sieht die L 292 tatsächlich schon fertig aus. Mit Bankette. Auch der Radweg hat seine schon. „Der komplette Asphalteinbau bis zum Kanal ist erledigt“, sagt Kamphenkel. Die Freigabe erfolge dennoch erst am Montag, weil seine Leute bis dahin noch einiges erledigen müssen – etwa an der Baustelleneinrichtung.

Und just am Montag geht es für Kamphenkel und sein Team im Westen weiter. Von da an werden sie die Fahrbahn der L 292 zwischen der Alten B4 und der Siedlung Bornsiek erneuern. Das soll bis Donnerstag erledigt sein. Bis dahin sei die Siedlung von Isenbüttel aus zu erreichen.

Das ist der Fahrplan für die L 292 im Westen

Von Freitag an rollt die Asphaltiermaschine vom Bornsiek bis zur Rewe-Einmündung. Das Einkaufszentrum werde von Isenbüttel aus erreichbar bleiben, der Bornsiek von der Alten B 4 aus. Von Dienstag, 19. Oktober, geht es laut Kamphenkel zwischen der Rewe-Einmündung und dem Mattes-Kreisel weiter. Zwei Tage kalkuliert der Vorarbeiter für die Erneuerung der Fahrbahn der Straße. Der Kreisel werde mehr Zeit beanspruchen.

L 292 in und bei Isenbüttel: Das wurde gemacht Neue Fahrbahn, neue Geh- und Radwege, neue Bushaltestellen: Seit Juni vorigen Jahres läuft die umfangreiche Sanierung der L 292 zwischen Abzweig Alte B 4 und Elbeseitenkanal-Brücke. Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Isenbüttel haben mit Straßensanierung, Kanalarbeiten und Erneuerung der Gehweganlage inklusive der Bushaltestellen am meisten Zeit und Aufwand in Anspruch genommen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich laut Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf rund 4,3 Millionen Euro, von denen das Land Niedersachsen rund die Hälfte trägt. Der Wasserverband Gifhorn übernimmt rund eine Million Euro, die Gemeinde rund 1,05 Millionen Euro und die LSW rund 50 000 Euro.

Die Sanierung des Kreisels dürfte Kamphenkel zufolge bis 31. Oktober dauern. „Das liegt daran, dass ein paar Ablaufleitungen erneuert werden müssen.“ Das dauere etwas länger, als einfach nur die Decke auszutauschen.

Arbeit im Kreisel mit halbseitiger Sperrung und Ampel

Die Vollsperrung soll ab 22. Oktober Geschichte sein, der Verkehr im Kreisel werde halbseitig mit Ampelregelung geführt, so Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Sowohl Lange, als auch Kamphenkel verweisen darauf, dass danach noch eine Zeitlang mit Restarbeiten entlang der Strecke zu rechnen ist. Ebenso sind Verzögerungen durch Witterungseinflüsse nicht auszuschließen. „Der Verkehr rollt dann aber wieder“, sagt Kamphenkel. Endgültig den Deckel zumachen sollen die Bauarbeiter laut Lange Mitte November.

Von Dirk Reitmeister