Jelpke

Die offizielle Einweihung des Anhaltsweges markierte jetzt den Abschluss des ersten Bauabschnittes im Jelpker Kirchfeld. Dort sind bereits alle 16 Grundstücke bebaut. Weitere elf Bauplätze folgen bald mit der Erschließung des Bereichs Kirchfeld II.

Investorin Annegret Langbein, die selbst Jelpkerin ist, freute sich riesig, auf wie viel Gegenliebe das von ihr über Jahre hinweg mit großen Engagement verfolgte, vorangebrachte und nun zu einem guten Teil abgeschlossene Projekt bei den Grundstückskäufern gestoßen ist. „Ich bin so froh, dass viele junge Familien mit ihren kleinen Kindern meinen Geburtsort erfrischen und hier im idyllischen Jelpke eine neue Heimat gefunden haben“, rief sie.

Anzeige

Der Kaufpreis für die 30 000 Quadratmeter war ungewöhnlich

Bereits 1992 war der Flächennutzungsplan für das 30 000 Quadratmeter große, jetzt in die Baugebiete Kirchfeld I und II umgewandelte Areal geändert worden. „Davon wusste ich bis zum Tod meines Vaters aber nichts“, sagte Langbein. Ihr Vater Werner Anhalt, nach dem auf Vorschlag von Christiane Wehmann auch die Straße benannt worden ist, hat die Fläche Anfang der 1950-er Jahre erworben – teils mit Geld, teils mit Weizen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Drei Mal beantragte Langbein nach dem Tod ihres Vaters am 18. März 1996 die Ausweisung eines Baugebietes, zuletzt 2002. Damals sei sie auf 2005 oder 2006 vertröstet worden, doch letztlich habe sich die Samtgemeinde aus dem Projekt zurückgezogen: „Ihr waren die Erschließungskosten zu hoch“, erinnerte sich Langbein. Bereits im Oktober 2007 hätte sie auf Basis eines Städtebaulichen Vertrages selbst loslegen können. „Aber ich konnte die Vertragsbedingungen nicht erfüllen und hatte darüber hinaus ein mehr als ungutes Gefühl“, berichtete sie. Damit sollte sie Recht behalten – die Weltwirtschaftskrise bahnte sich an. So ruhte das Vorhaben erst einmal.

Für das Abwasser musste eine Druckleitung gebaut werden

Bis zum erneuten Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplanes am 28. September 2015: „Diesmal war alles in Ordnung und es konnte losgehen“, sagte Langbein. Wegen veränderter Umweltgesetze durften allerdings die Klärteiche nicht mehr das Abwasser aufnehmen. Eine kostspielige Druckleitung nach Wettmershagen war erforderlich. „Das war der erste Schock. Und es folgten noch einige“, sagte die Investorin. Aufgeben kam für sie dennoch nie in Frage.

Zumal sie mit dem Planungsbüro Schütz, dem Tiefbauplanungsbüro Weinkopf, dem Tiefbauunternehmen Kümper und Schwarze sowie der Straßenbaufirma Eggert durch die Bank eine gute Wahl getroffen habe. „Alle haben ihr Bestes gegeben. Ich bin begeistert von der Arbeit und spreche allen herzlichen Dank aus.“ Das galt so auch für die Gemeindeverwaltung und Bauamtsleiter André Schulz aus der Samtgemeindeverwaltung.

Die Investition lag bei einer Million Euro

„Mit allem Drum und Dran habe ich eine Million Euro investiert“, erklärte Langbein. Calberlahs Bürgermeister Thomas Goltermann lobte die Investorin für ihren unternehmerischen Mut. Es sei nicht ohne, mit 66 Jahren noch einmal etwas ganz Neues anzufangen, sagte er. Umso mehr freue es ihn, dass Langbeins Mut und Tatkraft mit der erfolgreichen Vermarktung des Baugebietes Kirchfeld I belohnt worden seien. Und auch für die elf noch folgenden Bauplätze im Kirchfeld II finden sich gewiss Käufer.

Von Ron Niebuhr