Mit dem Zustand des Calberlaher Bahnhofsumfeldes beschäftigt sich der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde in seiner nächsten Sitzung. Die Gruppe UWG/Plagge hat beantragt, die Gemeinde möge mit allen beteiligten Gespräche zur Verbesserung der Situation führen.

Zum einen hat sich die Gruppe UWG/Plagge mit der Parkplatzsituation beschäftigt. 28 Stellplätze gibt es am Calberlaher Bahnhof, aber die reichen nicht aus. Bahnfahrer würden ihr Auto in der Bahnhofstraße und benachbarten Straßen abstellen, so die Gruppe UWG/Plagge. Im vergangenen Oktober führte das dazu, dass für die Müllabfuhr in der Danziger Straße kein Durchkommen mehr war. Behinderungen gebe es auch für Busse, die über die Bahnhofstraße zur Grundschule fahren müssen. „Es kommt immer wieder zu Beschwerden durch die Anlieger“, so die Gruppe.

Das alte Bahnhofsgebäude befindet sich in Privatbesitz und ist nur noch eine Ruine

Auch die Zuwegung zu den Gleisen und das alte Bahnhofsgebäude, das sich in Privatbesitz befindet, seien in keinem guten Zustand. „Es steht hier nur noch eine Ruine“, heißt es im Antrag – eine Situation, die nicht gerade zum Verweilen einlade. Zudem seien auch schon spielende Kinder im Umfeld der Ruine beobachtet worden. Ein Teil der freien und brach liegenden Fläche eignet sich laut der Gruppe grundsätzlich für den Bau von weiteren Parkplätzen.

Laut Antrag soll die Gemeinde nun Gespräche – da es sich um Flächen der Bahn und Privatbesitz handelt – mit allen Beteiligten führen, um Lösungen für die Verbesserung des Bahnhofsumfeldes zu finden. Und das macht diese wohl auch schon. „Es wurde bereits vor der Antragstellung verwaltungsseitig an Lösungen gearbeitet“, heißt es im Beschlussvorschlag für den Bau- und Planungsausschuss. Welche das sind, ist aber noch nicht öffentlich.

Die Sitzung des Calberlaher Bau- und Umweltausschusses beginnt am Mittwoch, 16. September, um 17 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindebüros. Aufgrund der Corona-Vorgaben steht nur eine begrenzte Anzahl von Besucherplätzen zur Verfügung. Wer teilnehmen will, wird gebeten, sich am Dienstag, 15. September, zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter (0 53 74) 12 46 anzumelden.

