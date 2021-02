Landkreis Gifhorn

Das Niedersächsische Umweltministerium hat den Landkreis Gifhorn angewiesen, der Verordnung zur Ausweisung des Naturschutzgebietes Barnbruchswiesen und Ilkerbruch unverzüglich zuzustimmen. Der Kreistag hatte im Dezember ein positives Votum verweigert. Insbesondere innerhalb der CDU gab es Bedenken gegen die Verordnung.

Das geplante Naturschutzgebiet umfasst eine Fläche von etwa 715 Hektar, 66 davon liegen im Landkreis Gifhorn, der Rest auf Wolfsburger Gebiet. Die Stadt Wolfsburg war deshalb Ende 2015 vom Umweltministerium beauftragt worden, die Ausarbeitung der Verordnung federführend zu übernehmen. Im Dezember lehnte der Gifhorner Kreistag den Entwurf jedoch mit 18 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ab. Der Wolfsburger Stadtrat hatte bereits im Juli 2020 zugestimmt.

Anzeige

Die Verordnung war durch die Stadt Wolfsburg für das Gebiet der Stadt und für das Gebiet des Landkreises erarbeitet worden. An dem Inhalt wurde durch die Kreispolitik kritisiert, dass darin Auflagen und Verbote enthalten seien, die die Bewirtschaftung des Gebietes, die Gewässerunterhaltung und die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd unangemessen einschränkten. Vertreter der CDU hatten diese Punkte bereits im September im Umweltausschuss vorgebracht.

Änderungsgespräche mit der Stadt Wolfsburg führten zu keinem Konsens

Laut Kreisverwaltung entsprachen diese Regelungen nach Einschätzung von Naturschützern aber ohnehin nur dem Mindestmaß dessen, was zur Sicherung des besonderen Wertes des Gebietes notwendig sei. Im Vorfeld der Kreistagssitzung im Dezember hatte der Landkreis laut Kreisrätin Ute Spieler Gespräche mit der Stadt Wolfsburg über mögliche Änderungen in der Naturschutzgebietsverordnung geführt. „Darüber konnte jedoch kein Konsens erreicht werden“, so die Kreisrätin – mit der Folge, dass der Kreistag den Entwurf ablehnte.

Nach der Ablehnung durch den Kreistag zog das Ministerium die Entscheidung an sich

Bereits seit dem letzten Frühjahr musste der Landkreis Gifhorn dem Ministerium regelmäßig über den Sachstand des Ausweisungsverfahrens berichten. Nach der Ablehnung durch den Kreistag zog das Umweltministerium schließlich die Entscheidung an sich. Anfang Januar wurde der Landkreis aufgefordert, die entscheidungserheblichen Unterlagen zu übersenden. Jetzt erteilte das Ministerium die Weisung, dass der Landkreis Gifhorn der Verordnung zuzustimmen habe. Mit der Zustimmung zu der Verordnung ist demnach das letzte Gebiet nach FFH-Richtlinie im Landkreis Gifhorn gesichert.

Im Bundesgebiet war das geplante Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch eine der letzten Flächen, die noch nicht geschützt waren. Es ist Teil der Flächenkulisse der FFH-Richtlinie der Europäischen Union. Diese naturschutzfachlich wertvollen Bereiche hätten laut Mitteilung des Landkreises bereits bis Ende 2013 durch Schutzgebietsverordnungen nach hiesigem Recht geschützt werden müssen. Wegen Ablauf dieser Frist läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Daher drängte das Niedersächsische Umweltministerium auf die Ausweisung.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit