Isenbüttel

Die Frist ist abgelaufen – und noch immer gibt es aus Sicht der Isenbütteler Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen keine zufriedenstellenden Lösungsvorschläge, wie die Lärmbelästigung im Umfeld des Bahnübergangs am Triftweg abgestellt werden kann. In den nächsten Tagen entscheiden die Mitglieder zusammen mit ihrer Anwältin über eine Klage.

Darum geht es: Die Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Lärmbelästigung durch das Zugpfeifen am Bahnübergang Triftweg nachzuweisen. Weil dieser ungesichert und schlecht einsehbar ist, müssen Züge dort zwei je dreisekündige Pfeifsignale abgeben. Seit der Einführung des Stundentaktes zwischen Braunschweig und Uelzen im vergangenen Jahr passiert das zweimal pro Stunde – und auch nachts, weil einige Güterzüge wegen der Ausweitung des Personenverkehrs tagsüber nicht mehr fahren können.

Bahn und Gemeinde sollten Maßnahmen zur Lärmbeseitigung benennen

Aus Sicht der Bürgerinitiative waren Gemeinde Isenbüttel, das Eisenbahn Bundesamt und die DB Netz AG bislang nicht bereit, Maßnahmen umzusetzen, damit das Pfeifen eingestellt werden kann. Deshalb die Frist: Mitte März forderte die Anwältin der BI die Behörden und Unternehmen dazu auf „ihre Blockadehaltung aufzugeben und endlich aktiv zu werden“. Sie sollten Maßnahmen benennen, die die Lärmquelle beseitigen, so BI-Sprecher Hans-Jürgen Bach. Fristende war der 15. April.

Getan hat sich – nichts. „Und das ist enttäuschend“, sagt Hans-Jürgen Bach besonders mit Blick auf die Gemeinde Isenbüttel, von der keine Antwort gekommen sei. Warum das so ist, begründet Gemeindedirektor Klaus Rautenbach: „Die Züge müssen pfeifen. Wir sehen keine Möglichkeit, etwas zu tun.“ Dabei beruft er sich auf eine Rechtsauskunft des Anwaltes der Gemeinde. Demnach gebe es, weil die Warnsignale vorgeschrieben sind, keine Lärmbelästigung im Sinne des BI-Gutachtens. Dieses hatte ergeben, dass die zulässigen Grenzwerte durch das Zugpfeifen deutlich überschritten werden. Das Zugpfeifen sei unzumutbar und gesundheitsschädlich.

Laut Gemeindedirektor arbeitet die Gemeinde daran, den Bahnübergang sicherer zu machen

Dennoch arbeite die Gemeinde an Möglichkeiten, den Bahnübergang zu sichern oder zu schließen. „Das haben wir vor, aber es ist ein längerer Prozess“, so der Gemeindedirektor. Bei der Bürgerinitiative und ihren laut Hans-Jürgen Bach mehr als 200 Unterstützern hat sich wohl ein anderer Eindruck festgesetzt. „Wir versuchen seit einem Jahr eine gütliche Einigung hinzubekommen. Jetzt scheinen die Möglichkeit ausgeschöpft“, so der BI-Sprecher.

Von Christian Albroscheit