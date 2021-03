Bahnübergang Triftweg in Isenbüttel: BI Zugpfeifen legt Gutachten zu Lärmbelästigung vor

Isenbüttel

Die nunmehr vor fast einem Jahr gegründete Isenbütteler Bürgerinitiative Zugpfeifen kämpft weiter für ihr Recht auf Ruhe. Damit ist es nämlich spätestens seit Beginn des Stundentaktes auf der Bahnstrecke Braunschweig-Uelzen vorbei – tagsüber und auch nachts. Ein von der BI beauftragtes Gutachten belegt das eindrucksvoll.

Gemessen wurde die Lärmbelastung exemplarisch auf dem Grundstück Schweriner Straße 11 innerhalb von zwei kompletten Wochen – ein Mal kurz vor Weihnachten, das andere Mal gleich nach Neujahr. Der TÜV Rheinland kommt auf 67 Seiten zum Ergebnis, dass die für ein allgemeines Wohngebiet zulässigen Grenzwerte erheblich überschritten werden. Je nach dem, ob man die 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) oder die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zugrunde legt, fällt das Ergebnis zwar unterschiedlich gravierend, aber stets eindeutig aus.

Züge müssen am Bahnübergang Triftweg immer pfeifen

Nach der etwas strengeren TA Lärm werden die Richtwerte tagsüber um 16 bis 17 db(A) überschritten, nachts sogar um 23 bis 26. Messspitzen erreichten nachts mitunter satte 40 dB(A) überm Richtwert! Dabei müsse man bedenken, dass bereits drei dB(A) zusätzlich zu einer Verdopplung der Schallintensität führen und zehn dB(A) zusätzlich als Verdopplung der Lautstärke empfunden werden, erklärte Bach.

Personenzüge fahren zwischen 5.25 und 0.35 Uhr im Stundentakt durch die Siedlung. „25 Minuten nach jeder vollen Stunde in Richtung Braunschweig, zehn Minuten später in Richtung Uelzen“, berichtet BI-Sprecher Hans-Jürgen Bach. Der neu gebaute Begegnungsbahnhof in Rötgesbüttel macht es möglich. Die Taktung im Personenzugverkehr ist tagsüber nunmehr so eng, dass den Güterzügen nur die Nachtstunden bleiben. Regulär fahren sie drei Mal pro Woche nachts. Und immer wenn die Züge – egal ob Personen- oder Güterverkehr – auf den unbeschrankten, für Lokführer schlecht einsehbaren Bahnübergang im Triftweg zukommen, müssen sie zwei je drei sekündige Pfeifsignale geben.

BI bezahlt Anwältin und Lärmgutachten

An Ruhe ist da tagsüber nicht zu denken, von Durchschlafen nachts ganz zu schweigen. Zumal das Pfeifsignal nicht so monoton klingt wie Zugmaschinen oder Laufgeräusche von Waggons, sondern „deutlich lauter, hochfrequenter und impulsartiger auftritt“, sagt Bach. Für die Betroffenen ist das unerträglich. Zu diesem Schluss kommt auch die inzwischen eingeschaltete Braunschweiger Rechtsanwältin Dr. Kirstin Stolle in einem am 8. März verfassten Schreiben ans zuständige Eisenbahn Bundesamt, die Gemeinde Isenbüttel, die DB Netz AG als Streckeneigentümerin und Erixx als Bahnverkehrsbetreiber: „Der von der Verdoppelung des Bahntakts ausgelöste Lärm durch die entsprechenden Pfeifgeräusche ist für meine Mandanten unzumutbar und gesundheitsschädlich und daher unverzüglich einzustellen.“

Die Anwältin bezahlt die BI. Auch das Lärmgutachten für 6400 Euro ließ man auf eigene Kosten erstellen, denn „die Gemeinde wollte uns ja nicht unterstützen“, bedauert Bach. Den durch die Rechtsanwältin angeschriebenen Behörden und Unternehmen setzt die BI jetzt eine Frist, um „ihre Blockadehaltung aufzugeben und endlich aktiv zu werden. Bis zum 15. April halten wir die Füße still“, sagt Bach. Bis dahin erwarten der BI-Sprecher und seine Mitstreiter eine zufriedenstellende Lösung. Kommt nichts Brauchbares, zieht die BI vor Gericht. Die BI ist auch im Internet vertreten: bizug-isenbuettel.de.

Von Ron Niebuhr