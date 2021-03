Per Antrag sollte das Problem des Zugpfeifens am Bahnübergang Triftweg während der Isenbütteler Gemeinderatssitzung behandelt werden, was die Mehrheit der Politiker allerdings ablehnte. Stattdessen nutzten die Bürger die Einwohnerfragestunde. Sie wollten wissen, was die Gemeinde tue, um die drohende Klage der BI abzuwenden.