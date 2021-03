Bahnhof Calberlah: Nächster Schritt zur Parkplatzerweiterung, aber Kritik an Pachtmodell

Calberlah

Ein weiterer Schritt zur Vergrößerung des Parkplatzes am Calberlaher Bahnhof ist getan. Im Bau- und Umweltausschuss waren am Mittwoch nicht alle Mitglieder damit einverstanden, dass die Gemeinde die Erweiterungsfläche nur pachten soll. Alternativen gibt es aber wohl nicht. Weitere Themen waren die für dieses Jahr geplanten Straßensanierungen und die Erweiterung des Biergartens an der Geschmacksmanufaktur.

Der Parkplatz am Calberlaher Bahnhof soll um 18 Stellplätze erweitert werden. Dafür steht hinter dem alten Bahnhofsgebäude eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern zur Verfügung. Diese gehört einer privaten Gesellschaft, die die Fläche laut Gemeindeverwaltung aber unter keinen Umständen verkaufen, sondern nur verpachten will. Die Pachtzeit soll demnach mindestens 20 Jahre betragen. Das alte Bahnhofsgebäude, das sich ebenfalls in Privatbesitz befindet, fällt nicht in die Pläne der Gemeinde mit rein.

„Pachten ist mir zu unsicher. Gibt es keine Alternativen?“, fragte Michael Jaeger. Und auch Dirk Leschner sah in dem Modell Risiken: „Was ist, wenn der Vertrag gekündigt wird? Müssen wir den Parkplatz dann zurückbauen?“ Bürgermeister Thomas Goltermann entgegnete mit Blick auf den derzeitigen Zustand der Fläche: „Das kann eigentlich keiner wollen.“ Dennoch besteht für die Gemeinde das Risiko, dass die Verpächterin nach Ablauf der Pachtzeit einen fertigen Parkplatz bekommt. „Wenn wir die Parksituation verbessern wollen, müssen wir das Pachtmodell akzeptieren“, fasste Horst-Dieter Hellwig zusammen.

Die Bahn hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die Parkplatzerweiterung

Die Bahn hat keine Einwände gegen das Vorhaben, sofern „die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden“. Um Fördergelder von maximal 87,5 Prozent zu erhalten, müssen die entsprechenden Anträge bis Ende Mai gestellt werden. Die neuen Parkplätze sollen im Stil der bestehenden Anlage fortgeführt werden. Hinter dem alten Bahnhofsgebäude ist zudem ein Wendehammer geplant.

Für die Sanierung von Straßen hat ein Arbeitskreis eine Prioritätenliste erstellt. Demnach sind in diesem Jahr Danziger Straße, Dahlienweg und Nelkenweg in Calberlah inklusive der Gehwege an der Reihe. Die Kostenschätzung der Gemeinde beläuft sich auf gut 290 000 Euro. Dirk Leschner und Horst-Dieter Hellwig schlugen vor, ein Stück Fußweg an der Dorfstraße in Allerbüttel in der Prioritätenliste vorzuziehen. Dieses sei in schlechtem Zustand, werde aber als Verbindung zum Rewe-Markt häufig genutzt. Der Ausschuss stimmte dafür, dass für diese vier Maßnahmen Honorarangebote für Planung und Umsetzung eingeholt werden. Über die weitere Auftragsvergabe entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Die Geschmacksmanufaktur in Calberlah will ihren Biergarten in der Corona-Zeit vergrößern

Geschmacksmanufaktur Calberlah: Der Bauausschuss gab sein Okay für eine Erweiterung des Biergartens. Quelle: Christian Albroscheit

Die Pächter der Geschmacksmanufaktur in Calberlah wollen den Biergarten dauerhaft um etwa 50 Quadratmeter erweitern. Dafür würden vor dem Gebäude vier von 38 Parkplätzen wegfallen. Laut Bürgermeister Thomas Goltermann war das schon im ursprünglichen Gaststättenkonzept vorgesehen. Jetzt wollten die Pächter die coronabedingte Schließzeit zur Umsetzung nutzen. Und zwar auch, um genügend Plätze anbieten zu können, wenn Gastronomie im Außenbereich wieder erlaubt ist. Dirk Leschner wünschte sich statt des dauerhaften Umbaus eine „befristete und mobile“ Lösung. Er befürchtete, dass sonst die Vermarktung des übrigen Gebäudeteils für die Gemeinde schwieriger werden könnte. Das entkräftete der Bürgermeister. Zwei Interessenten hätten sich vor Ort umgesehen, für sie sei der kleinere Parkplatz kein Problem. Der Ausschuss stimmte für die Erweiterung des Biergartens.

Von Christian Albroscheit