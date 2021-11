Wettmershagen

Mindestens 825 Jahre alt ist Wettmershagen in diesem Jahr geworden. „Vermutlich ist unser Dorf sogar schon sehr viel älter. So lang ist bloß die erste urkundliche Erwähnung her“, sagte Beate Kühn. Sie hat sich mit der Dorfgeschichte befasst und eine Ausstellung dazu erarbeitet. Die war am Samstag im Haus der Vereine zu sehen und hatte regen Zulauf.

Seit ein paar Jahren widmet sich Kühn der Geschichte ihres Dorfes. Dessen Jubiläum war ein nun willkommener Anlass, ihre Ergebnisse einmal ihren Mitbürgern vorzustellen. „Ich möchte gern zeigen, wie viel hier früher los war“, sagte sie. Schule und Kindergarten gab es, eine Bäckerei und einen Lebensmittelladen. „Also alles, was man brauchte. Heute ist davon nichts mehr übrig“, bedauerte sie. Auch das Miteinander war damals sehr ausgeprägt.

Wettmershagen ist ehr als ein Dorf zum Schlafen

Für so manchen sei Wettmershagen heute nur eines von so vielen Dörfern auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Oder ein Ort zum Schlafen. Das sei schade, fand Kühn. Denn echte Dorfgemeinschaft sei nach wie vor erstrebenswert: „Ich freue mich, wenn Menschen sich füreinander engagieren“, betonte sie. Was früher geklappt hat, kann auch heute noch gut ankommen. Der Bürgerverein hat das bereits mit einer Reihe von Aktionen wie Bürgerfrühstück und Weinfest, Trommel- und Theaterworkshop sowie adventlichen Basteleien gezeigt. Die Corona-Pandemie zwang jedoch auch ihn, etwas kürzer zu treten.

Unter 2G-Regeln, die von Helferinnen vor Betreten des Saales lobenswerter Weise sehr gründlich überprüft wurden, war jetzt zumindest die Ausstellung zur Dorfgeschichte möglich. Darin erfuhren die Besucher an Stellwänden allerhand über Wettmershagen. Zum Beispiel über die wohl ältesten Gebäude im Dorf: die gut erhaltene und erstmalig 1248 erwähnte St.-Johannes-der-Täufer-Kirche und das Rittergut, von dem „leider nicht mehr allzu viel übrig ist“. Oder auch über Gemeindeschwester Ella Sonntag, die von der Kirche nach Essenrode gesandt wurde. Ab 1926 versorgte die ehemalige Lazarettschwester die Wettmershäger, Jelpker und Allenbütteler über Jahrzehnte medizinisch.

Organisatorin bekommt viel Hilfe aus dem Dorf

Mit ihren Recherchen zu Wettmershagen sei sie „überall auf offene Ohren gestoßen“, erzählte Kühn. Viele Dorfbewohner hätten ihre Türen geöffnet und sehr gern Erinnerungen mit ihr geteilt. Da sie keine Historikerin ist und sich auch nicht als Chronistin sieht, „erhebe ich aber keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit.“ Ihr habe es bloß große Freude gemacht, die Erzählungen aus dem Dorf zu sammeln. Alles, was sie in den Gesprächen mit ihren Mitbürgern erfahren hat, konnte sie übrigens gar nicht in der Ausstellung präsentieren. „Dafür reicht der Platz im Haus der Vereine nicht“, sagte sie. Statt dessen setzte sie Schwerpunkte. Vergessen ist alles andere aber nicht: „Wenn die Resonanz stimmt, ist eine Folgeausstellung zu anderen Themen sehr gut denkbar“, sagte sie.

Bereits am Freitagabend war Professor Wolfgang Meibeyer in Wettmershagen zu Gast. Der Geograph mit besonderem Interesse an Siedlungsgeographie und Rundlingsforschung referierte auf Einladung des Bürgervereins im Haus der Vereine über die Siedlungsgeschichte in der Region. „Das war ein sehr spannender und auch gut besuchter Vortrag“, freute sich Kühn.

Von Ron Niebuhr