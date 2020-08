Ausbüttel

Alles neu heißt es für das Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel, in das der frühere Wertstoffhof sich nach und nach verwandelt. Nach dem bereits im Mai erfolgten Spatenstich für den Neubau wurden nun die neuen Fahrzeugwaagen angeliefert und montiert – eine, um die Fahrzeuge bei der Einfahrt zu wiegen, die andere, um die Fahrzeuge bei der Ausfahrt zu wiegen. „Die Inbetriebnahme der separaten Eingangs- und Ausgangswaage wird künftig die Abwicklung des gesamten Anlieferungsverkehrs beschleunigen“, teilt der Landkreis mit.

Eine weitere Besonderheit wird mit genauem Blick auf die Waagen deutlich. Normalerweise bestehen die Waagen aus einem 18 Meter langen Einzelstück. Um die Gesamtlänge der Waage beizubehalten, jedoch gleichzeitig ein genaueres Wiegen zu ermöglichen, entschied sich die Kreisverwaltung dafür, die Waage aus zwei je neun Meter langen Einzelwaagen zusammenzusetzen.

Auf diese Weise wird’s für private Anlieferer preisgünstiger

Aufgrund des Mess- und Eichgesetzes können große, 18 Meter lange Waage lediglich Gewichte ab 200 Kilogramm aufwärts ausgeben. Die kürzeren, neun Meter langen Waagen können das Gewicht bereits ab 100 Kilogramm anzeigen und machen so die Gewichtsabnahme flexibler. Für private Anlieferer könnte dies in Zukunft auch Auswirkungen auf die Mindestgebühren haben.

Größere, längere Fahrzeuge werden wie gewohnt abgefertigt. Bei Bedarf können die beiden Einzelwaagen dafür zu einer Waage zusammengefasst werden, eine einfache Systemumstellung macht dies möglich. Dadurch können auch Schwerlasttransporte gewogen werden. Nach Abschluss des Projektes in Ausbüttel soll das neue Waagensystem auch auf der Zentralen Entsorgungsanlage Wesendorf Anwendung finden.

Direktanlieferung für alle Abfälle aus Privathaushalten möglich

Das Abfallwirtschaftszentrum in Ausbüttel wird auf einer Fläche von rund 11 000 Quadratmetern neu gebaut. Plan ist, dass es nächstes Jahr im Frühjahr für die Bürger nutzbar ist – etwa ein Jahr später als ursprünglich mal vorgesehen. Dann können die Bewohner des Landkreises so wie auch in Wesendorf alle Abfälle aus Privathaushalten direkt in Ausbüttel anliefern, größere Mengen an Restmüll ebenso wie Bauschutt.

