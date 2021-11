Ausbüttel

Nach dem Brand von 280 Strohballen in der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr am Montag nochmal ran. Laut Einsatzleitstelle waren Nachlöscharbeiten notwendig. Die hatten eine so starke Rauchentwicklung, dass sogar der Rundfunk davor warnte.

Gegen 14.30 Uhr am Montag rückte Isenbüttel nochmal zum Reiterhof aus, wenig später folgten die Wehren aus Ribbesbüttel und Vollbüttel. Der NDR warnte vor einer dicken Rauchwolke, die von der Einmündung Braunschweiger Straße/Gifhorner Straße in Richtung Isenbüttel ziehe. Die Anwohner sollten die Fenster und Türen schließen. Die Leitstelle gab auf AZ-Nachfrage Entwarnung, was mögliche giftige Dämpfe angeht. Allerdings drohten Sichtbehinderungen auf der L 292.

In der Nacht zum Sonntag waren 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Schon die ersten Löscharbeiten, an denen auch die Wehren aus Wasbüttel und Calberlah beteiligt waren, dauerten bis zum Sonntagnachmittag an. Die Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK versorgte die Einsatzkräfte währenddessen. Die Ermittlungen der Polizei laufen, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Von Dirk Reitmeister