Der Feuerschein war schon aus großer Entfernung zu sehen: Auf einem Reiterhof bei Ausbüttel standen in der Nacht zum Sonntag 280 Strohballen in Flammen. War es Brandstiftung?

