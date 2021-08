Aus dem Rittergut Wettmershagen soll ein Ensemble mit Wohnungen und Einfamilienhäusern werden

Wettmershagen

Das Rittergut in Wettmershagen gleicht einer Ruine. Doch das soll nicht so bleiben. Kilian Löttker und sein Vater Jürgen Löttker von der Solarpark KG haben das etwa zwei Hektar große Gelände gekauft – und konkrete Pläne. Die haben sie am Montag der AZ vorgestellt.

Vor allem Wohnraum soll auf dem Gelände entstehen. „Die Richtung steht. Aber viele Details müssen noch geklärt werden“, sagt Projektleiter Jürgen Löttker. Denn die Gebäude stehen unter Denkmalschutz, die Behörde ist bei einer künftigen Nutzung also mit im Boot. Doch die Gespräche verlaufen laut Löttker positiv – die Denkmalschutzbehörde hat mittlerweile einen „Grundlagenbescheid für die Vornahme der wirtschaftlichen Investition“ erlassen. Das ist eine Grundlage dafür, um mit den Arbeiten zu beginnen.

Abgerissene Gebäude sollen neu gebaut werden

Eine andere sind Baugenehmigungen. Für den ehemaligen Pferdestall liegt bereits eine vor, hier soll die Bauphase des Projekts starten. Fünf Wohneinheiten zu je etwa 120 Quadratmetern für Familien und Senioren sollen hier entstehen. Bis Ende des Jahres will der Projektleiter die Planung komplett abgeschlossen haben, Baustart könnte dann Anfang 2022 sein. Wohnungen sollen auch im ehemaligen Kuhstall – dem an das Herrenhaus angrenzenden Gebäude – entstehen. Hier sind derzeit vier Wohnungen geplant. Auch das Herrenhaus selbst soll wieder als Wohngebäude genutzt werden. Und auch in der ehemaligen Schmiede sehen die Pläne vier Wohnungen vor zu je etwa 150 Quadratmetern für Familien – ein entsprechender Bauantrag ist bereits gestellt.

Auf der Fläche zwischen Herrenhaus und Schmiede standen einst das Verwalterhaus sowie der Schweinestall. Letzterer findet sich noch in Unterlagen von 1960, aber nicht mehr ab 1961. Beide Gebäude möchte die Solarpark KG später neu errichten, um so das Gesamtensemble des ehemaligen Vier-Seiten-Hofes wieder auferstehen zu lassen – eine genaue Verwendung ist noch nicht festgelegt. Für das Verwalterhaus gibt es allerdings bereits erste Ideen. Es könnte beispielsweise als Hofladen oder als Kita genutzt werden.

Die Trockenscheune und der Schafstall stehen noch. Die beiden Gebäude sollen später ein Betreutes Wohnen beherbergen, ob als Pflege- oder Altenheim, müssen die Gespräche mit möglichen Betreibern noch ergeben. Zu diesem Komplex sollen später auch zwei weitere Gebäude auf der östlichen Seite des Ritterguts gehören, die aber erst noch gebaut werden müssen. Dort standen einst zwei Scheunen, und ihr Wiederaufbau soll ebenfalls dazu beitragen, den Charakter des Vier-Seiten-Hofes wieder herzustellen. Zusätzlich sollen hinter den beiden neuen Gebäuden fünf Einfamilienhäuser entstehen.

Informationsabend für die Einwohner von Wettmershagen Was passiert denn da eigentlich auf dem Rittergut in Wettmershagen? Einwohner und Einwohnerinnen, die das interessiert, sind eingeladen, sich darüber am Montag, 6. September, um 18 Uhr direkt vor Ort zu informieren. Dann wird Projektleiter Jürgen Löttker von der Solarpark KG Rede und Antwort stehen.

Nicht nur der Denkmalschutz spielt bei dem Projekt eine Rolle, sondern auch der Klimaschutz. So soll die Energieversorgung zumindest zu einem großen Teil über Solarmodule sowie Luft-Wärme-Pumpen erfolgen. Die Vision von Jürgen Löttker: In rund drei Jahren möchte er das gesamte Projekt fertig gestellt haben – wenn Corona mitspielt und es keine zu heftigen Verzögerungen bei der Lieferung von Baumaterial gibt. Vorsichtig geschätzt könnte die Umsetzung der Pläne zwischen 25 und 30 Millionen Euro kosten, so der Projektleiter. tatkräftig unterstützt wird die Solarpark KG von Bürgermeister Thomas Goltermann sowie der Samtgemeinde.

