Wie Vocal Recall das Calberlaher Publikum begeistert

Calberlah

Vocal Recall riefen sich den Calberlahern am Samstagabend mit einem erneuten Gastspiel in Erinnerung. Die Berliner Girlgroup mit drei Boys rockte bereits 2017 auf Einladung von Culturbalah die Aula der Realschule. Und diesmal legte das Quartett sogar noch ein paar Schippen drauf. Das Publikum war begeistert vom rasanten Mix aus Musik und Comedy.

Auftritt dank zahlreicher Unterstützer

„Wir konnten es kaum erwarten, dass Vocal Recall noch einmal zu uns kommen“, sagte Annegret Langbein. Die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft freute sich riesig, die „drei flotten jungen Männer und die noch viel flottere Alice“ wieder live auf der Bühne zu erleben. Möglich war das nicht zuletzt dank zahlreicher Unterstützer von der Samtgemeinde Isenbüttel und der Gemeinde Calberlah übers Culturbalah-Team bis zu den Vorverkaufsstellen und dem Hausmeister der Realschule. Nicht zu vergessen: „Tick, Trick und Track“ wie Langbein liebevoll drei besonders emsige junge Helfer nannte.

Weitere Bilder vom Auftritt

Zur Galerie Kultur in Calberlah: Die Berliner Gruppe Vocal Recall trat in der Aula der Realschule auf.

Das ist Vocal Recall

Vocal Recall, sprich die Sänger Alice Köfer, Dieter Behrens und Bernhard Leube sowie Pianist Matthias Behrsing, gewannen das Publikum vom Start weg für sich mit ihrer Achterbahnfahrt durch humorvoll neu vertextete Melodien unterschiedlichster Genres. „Sie hören heute Abend 53 Hits, die wir total ungleichmäßig auf 14 Lieder verteilt haben“, verriet Alice. Darunter mischte das Quartett allerdings auch ein paar Nummern, die wohl null Wiedererkennungswert fürs Publikum besaßen: „Keine Sorge, das ist keine Wissenslücke. Wir wollten aus Eitelkeit nur auch mal selbst etwas komponieren“, scherzte Alice. Zwei Mal war Mitsingen angesagt, ein Mal Mittanzen. „Und in der zweiten Hälfte kommt auch mal ein Gag“, sagte sie.

Wie Weihnachtslieder ganzjährig zünden

Vocal Recall sangen über Shopping im Flugzeug („Da gibt es Duty Free. Am Boden kaufst du das Zeug nie“) und bewiesen, dass Weihnachtslieder mit neuem Text ganzjährig zünden „“O Plattenbau, o Plattenbau“, „Sorgenkinder, wird’s was geben“, „Single-Treff, Single-Treff“). Apropos, inzwischen seien elf Minuten um, da habe sich „garantiert schon wieder ein Single mit Niveau verliebt“, orakelte das Gesangstrio. Aber viel spannender sei wohl eh eine andere Frage: „Wer kümmert sich eigentlich um die Singles ohne Niveau?“ Musikalisch vertieften Alice, Dieter und Bernhard das Thema selbstverständlich auch: „Keinen Bock auf Kinderfalle, jeden Tag ‚ne Tinderschnalle“. Und aus „Knocking on Heaven’s Door“ wurde kurzerhand „Koch, Koch, Kochen als Fernsehshow“ mit so köstlichen Versen wie „Beim Nachkochen nahm er immer Butter statt Margarine, nur einmal da nahm er Vaseline“. Passend dazu: „Ein Magen wie dieser dehnt sich nicht unendlich weit. Ein Magen wie dieser drückt sich ins Schloss zwei Finger breit.“

Witze über den Pianisten

Zwischendurch plauderten Vocal Recall übers Tourleben. „Wir sind richtig stolz, dass unser Matthias nachts schon zwei Stunden allein im Auto bleiben kann.“ Dass er dann raus müsse, sei nicht tragisch, „weil er dann eh die Parkscheibe nachstellen muss.“ Nur mit dem Fliegen klappt es beim Pianisten leider immer noch nicht, denn „er will sich immer gleich an den Flügel setzen“. Ärgerlich sei ja das oft löchrige Mobilfunknetz, meckerte Bernhard und musste sich von Alice belehren lassen: „Deswegen haben sie es ja auch Funknetz genannt und nicht Funkbeutel.“ Dieter wunderte sich derweil, dass Menschen ihren Partner statistisch häufiger wechseln als ihre Telefonnummer. Bernhard überraschte das nicht, denn „einen neuen Namen kann man sich doch viel leichter merken als eine neue Telefonnummer.“

Weitere Artikel zu Culturbalah

Von Ron Niebuhr