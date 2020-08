Ohnhorst

Auf der Kreisstraße 64 östlich von Ohnhorst fuhr eine 18-jährige Meinerin am Mittwoch um 13 Uhr einem orangefarbenen Pick-Up mit Anhänger auf den Anhänger auf. Vermutlich wegen ihres Schocks entfernte sich die junge Frau zunächst vom Unfallort, meldete sich später jedoch bei der Polizei. Die schildert den Hergang wie folgt: Die 18-Jährige war von Ohnhorst Richtung Wasbüttel gefahren, vor ihr der Pick-Up mit Hänger. Dieser bog kurz hinter Ohnhorst nach rechts auf einen Feldweg ab, was die Meinerin zu spät bemerkte, es kam zu dem Unfall. Die Polizei geht davon aus, dass am Hänger des Pick-Ups ein erkennbarer Schaden entstanden ist. Da die 18-Jährige sich weder das Kennzeichen des Pick-Ups noch des Hängers merken oder Angaben zum Fahrzeugführer machen konnte, sucht jetzt die Polizei nach dem Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Infos unter Tel. (0 53 04) 9 12 30 im Kommissariat Meine.

Von der AZ-Redaktion