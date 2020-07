Wasbüttel

Nicht mehr lange hin, dann darf Wasbüttel seinen 1000. Geburtstag feiern – im Jahr 2022 ist es so weit. Knapp 1800 Einwohner leben in dem Dorf, das mal zum Herrschaftsgebiet der Welfen, ab 1267 dann zum Herzogtum Braunschweig und von 1428 bis 1885 zum Fürstentum Lüneburg gehörte. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs waren deutlich spürbar: Das Dorf wuchs rasant. Viele Heimatvertriebene siedelten sich an, so dass die Bevölkerungszahl sich von 1925 bis 1950 nahezu verdoppelte – 1950 waren es 709. Die Geschichtswerkstatt hat bereits zahlreiche Details aus der nahezu 1000-jährigen Geschichte zusammengetragen.

Die Schule hat im Dorf eine lange Geschichte, 1649 wurde erstmals eine Schule erwähnt. Über die Geschichte ist bis zum Jahr 1874 wenig bekannt, weil erst seit diesem Jahr eine Schulchronik geführt wurde. Diese berichtet über die jeweiligen Lehrer, über Stundenpläne und die wichtigen Ereignisse. Seit 1954 wird in der Alten Schule nicht mehr unterrichtet, der Neubau an der Schulstraße wurde bezogen. In der Alten Schule waren in den 1950er Jahren Flüchtlinge aus dem Osten untergebracht, Eigentümer war damals die Realgemeinde. Der Wohnraum wurde ab 2007 nicht mehr genutzt, zwei Jahre später begann die Gemeinde mit der Sanierung und Restaurierung des Fachwerkgebäudes, und seit 2010 ist es lebendiges Zentrum des Dorfes mit zahlreichen Angeboten für Bürger aller Altersgruppen.

An optimaler Stelle: Die Bockwindmühle westlich von Wasbüttel stand auf dem höchsten Punkt weit und breit. Quelle: privat

Zwei Mühlen hatte Wasbüttel mal – die Bockwindmühle nahe des Wäldchens zwischen Wasbüttel und Ohnhorst und die Wassermühle an der Masch. Die Bockwindmühle wurde um 1880 gebaut, an einem optimalen Standort: auf dem höchsten Punkt in Dorfnähe. 1931 stürzte die Mühle bei einem Sturm um, war aber weiter in Betrieb – ab 1932 wurde das Getreide dort mit einer Dieselmotormühle gemahlen. Um 1967 bekam Horst Wrobel das Innenleben der Bockwindmühle für das Gifhorner Mühlenmuseum. Als Mühle erkennbar ist das Gebäude westlich von Wasbüttel aber immer noch eindeutig.

Eine Aufnahme von 1912: Der Kastanienhof war die älteste und geschichtsträchtigste Gaststätte im Dorf. Quelle: privat

Der Kastanienhof hat noch eine Gnadenfrist bis Ende September, dann könnte das ortsbildprägende Gebäude verschwinden. Das Hauptgebäude wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, um 1900 kamen Saal und Stall dazu. Nach längerem Leerstand hat die Samtgemeinde den Komplex 2015 gekauft. Der ursprüngliche Plan, dort Sozial-Wohnungen auszubauen, funktionierte nicht – die Bausubstanz war zu schlecht. Ein Verein gründete sich, um nach alternativen Nutzungskonzepten zu suchen, und entwickelte auch zahlreiche Ideen. Allerdings fehlt bislang ein Investor, der diese auch umsetzt.

Ein Bild von 1917: Die Molkerei in Wasbüttel war so bedeutend, dass sie auf Postkarten abgebildet war. Quelle: privat

Ein genaues Datum, wann das Gebäude der Molkerei entstand, ist nicht bekannt – vermutlich zwischen 1906 und 1910. Auf einer Postkarte von 1912 ist sie jedenfalls bereits zu sehen, zu dem Zeitpunkt gehörte sie wohl schon Eduard Fette. Der Molkerei war eine kurze Betriebsdauer beschieden – schon in den 1930er Jahren wurde der Betrieb eingestellt, weil es mittlerweile in Meine eine zentrale Molkerei gab.

Von Christina Rudert