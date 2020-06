Markante Gebäude aus Isenbüttel früher und heute

Isenbüttel

Isenbüttel hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Aus dem einst landwirtschaftlich geprägten Dorf ist heute eine moderne Kleinststadt mit gut 6400 Einwohnern geworden, auch wenn sie sich an vielen Ecken noch ihren dörflichen Charme erhalten hat. Es gibt alte Fachwerkgebäude und große nach wie vor landwirtschaftlich genutzte Höfe. Die nachweisbar erste urkundliche Erwähnung Isenbüttels geht in das Jahr 1196/1197 zurück.

Wer heutzutage als Reiter unterwegs ist, wird die Hauptverkehrsadern eher meiden, denn wenn nicht gerade wegen der Sanierung der Hauptstraße der Durchgangsverkehr fehlt, herrscht dort reger Betrieb. Das war früher, als die Straßen noch nicht asphaltiert waren, anders – da waren Spazierritte in der Nähe des heutigen Kreisels an der Ausbütteler Straße noch kein Problem.

Die Schule ist im Laufe der Geschichte mehrfach umgezogen. Anfangs wurden die Kinder in der alten Küsterei an der Gutsstraße unterrichtet. Inzwischen ist das alte und windschiefe Fachwerkhaus grundsaniert und wird von der Kirchengemeinde St. Marien als Gemeindezentrum genutzt.

Später folgte ein Neubau an der Ringstraße, in den die Schule einzog. Dieses Haus wurde vor knapp zehn Jahren im Rahmen der Dorferneuerung saniert und so vor dem Abriss bewahrt. Heute beherbergt es das Familienzentrum „ Dat Huus“, vorher war die Bücherei darin untergebracht. Für die Schule war es lange schon viel zu klein geworden.

Wenige Schritte entfernt liegt einer der alten Höfe des Dorfes, der Ackerhof von Christian Wigmann mit der markanten, riesigen Eiche vorne an der Ringstraße. Das Storchennest auf dem Schornstein gibt es nicht mehr, aber die Bausubstanz ist bis heute nahezu unverändert.

