Vollbüttel

Von einem neuen Animal Hoarding Fall im Kreis Gifhorn berichtet der Vollbütteler Verein „Stark für Tiere“ um die Vorsitzende Jennifer Breit: Alle Tiere befinden sich in einem schlechten Zustand, haben Milben und Flöhe und sind stark unterernährt. Die positive Nachricht: Bis jetzt wurden schon fast alle geretteten Tiere in ein neues Zuhause vermittelt.

Animal Hoarding im Landkreis Gifhorn: Auch Zebrafinken wurden gerettet. Quelle: Verein Stark für Tiere

Der Besitzer der Tiere ist verstorben, die Tiere wurden behördlich eingezogen. „Ich habe drei Rattenmamas mit Babys, zwei Hähne, drei Hennen, einen Nymphensittich, sechs Zebrafinken und fünf Kanarienvögel übernommen“, zählt Jennifer Breit auf. Auch einen Hund, eine Katze und einen Hamster konnten die Tierschützer retten. Die Vierbeiner sind zunächst im Tierheim untergekommen.

Das ist Animal Hoarding Animal Hoarding – ein Begriff, der vielen Menschen vielleicht nicht unbedingt etwas sagt. Der Begriff Animal Hoarding bezeichnet das Halten von Tieren in großen Mengen, wobei die einzelnen Tiere nicht angemessen versorgt werden – ihnen fehlt es an Futter, Wasser, Hygiene, Pflege und tierärztlicher Betreuung.

Der Tierschutzverein Stark für Tiere setzt sich deutschlandweit dafür ein, Tieren eine Chance auf ein artgerechtes Leben zu geben. Gerettet werden Tiere aus großen und kleinen Betrieben, aber auch von Privatpersonen. Bei der jüngsten großen Hennen-Rettungs-Aktion im Landkreis Gifhorn wurden knapp 500 Hennen und zehn Hähne vor dem Schlachter gerettet – ursprünglich angekündigt waren allerdings nur vier Hähne. Mittlerweile haben sieben Hähne ein neues Zuhause gefunden, für die restlichen drei sucht der Verein noch Plätze.

Die Hühnerrettung findet jedes Mal nach Absprache mit dem Betreiber des Stalls statt. Wie Jennifer Breit berichtet, bergen die Rettungen allerdings meist mehrere Überraschungen: Oft befinden sich viel mehr oder aber auch viel weniger Tiere zur Abholung in den Ställen als angekündigt. Dies stellt die Mitglieder des Tierschutzvereins vor einige logistische und koordinatorische Herausforderungen bei der Vermittlung. Manchmal müssen kurzfristig noch neue Eigentümer gefunden werden, die Tiere übernehmen, oder der Verein muss Menschen enttäuschen, die sich schon auf ihre neuen Hennen gefreut hatten. „Aber bis jetzt wurden diese Probleme immer zusammen im Team gelöst.“

Aufregung gab es kürzlich bei einer Hennenrettung im Raum Rosenheim, die das Vereins-Team aus Nürnberg übernommen hat. Dort sollten ursprünglich 30 übrig gebliebene Hennen aus einem Betrieb abgeholt werden. „Kurz vor dem Einsatz teilte die Betreiberin dann mit, dass doch mit 40 Hennen und drei Hähnen zu rechnen wäre. Zwei Teammitglieder holten schließlich 55 Hennen aus dem Betrieb. 25 weitere Hennen sowie die drei Hähne mussten vorerst zurückgelassen werden. Die werden in den nächsten Tagen noch abgeholt“, berichtet Jennifer Breit.

Wer Hennen – die mindestens zu zweit gehalten werden sollten – oder einen Hahn aufnehmen möchte, kann sich per Mail an das Team in Nürnberg wenden unter team-nuernberg@stark-fuer-tiere.de oder an die Gifhorner unter team-gifhorn@stark-fuer-tiere.de. Abgegeben werden die Tiere in ein artgerechtes, schlachtfreies Zuhause ohne Zuchtabsichten und mit tiermedizinischer Versorgung gegen Schutzvertrag und eine Spende. Die nächste Rettung von 200 Hennen aus einem Freilandhaltungsbetrieb sei bereits für September geplant, so Jennifer Breit – und auch für diese Tiere werden wieder neue Halter gesucht.

Von Michelle Paschilke