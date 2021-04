Am Montag beginnt auf Isenbüttels Ortsdurchfahrt die Vollsperrung

Isenbüttel

Auf Isenbüttels Hauptstraße beginnt am Montag die heiße Phase – will sagen: Vollsperrung. Bis zum 3. Mai ist die Ringstraße vom Mattes-Kreisel aus nicht erreichbar. Ebenso wird der Brandweg bis zum 3. Mai vom Kreisel aus gesperrt. Noch eine Woche lang ist der Penny-Parkplatz erreichbar, vom 18. April an gilt auch dort: Vollsperrung wegen der Asphaltierung der Strecke.

Die Einbahnstraßenregelung auf der Ringstraße gilt vorübergehend nicht mehr

Anwohner der Ringstraße kommen trotzdem mit den Autos zu ihren Grundstücken. Die provisorische Zufahrt kurz hinter dem östlichen Kreisel zur Gutsstraße ist in beide Richtungen befahrbar, ebenso die Gutsstraße selber und auch die Ringstraße. Dort ist die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, aber das Halteverbot bleibt bestehen. Öffentliche Parkplätze stehen in begrenztem Umfang in der Molkereistraße, auf dem Gutsplatz sowie auf den Grundstücken des Hofcafés von Frederick Meyer an der Ringstraße und des Hofladens von Henning Müller an der Lindenstraße zur Verfügung.

„Mittlerweile kann man deutlich sehen, dass die Bauarbeiten an unserer Ortsdurchfahrt gut vorankommen“, schreibt Bürgermeisterin Tanja Caesar im jüngsten Baustellen-Newsletter. „Schon Anfang Mai soll die Straße zwischen Mattes-Kreisel und Mittelstraße samt Nebenanlagen weitestgehend fertiggestellt sein.“ Dann ist die schlimmste Phase überstanden.

Der Fuß- und Radweg zwischen Mattes-Kreisel und Bornsiek ist auch gesperrt

Die Gemeinde weist darauf hin, dass aktuell und voraussichtlich noch bis zum 5. Juni auch der provisorische Fuß- und Radweg zwischen dem Mattes-Kreisel und der Siedlung Bornsiek komplett gesperrt ist – er wird saniert, und Radfahrer müssen auf die Landesstraße ausweichen.

Von der AZ-Redaktion