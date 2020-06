Allerbüttel

Seit in Allerbüttel die Molkereistraße, die Dorfstraße, die Lindenstraße und Haagematten saniert worden sind, läuft das Wasser nicht mehr im bisherigen Umfang ab, sagt der Allerbütteler Ratsherr Horst-Dieter Hellwig. Jüngstes Beispiel: Am Unwetter-Wochenende vor wenigen Wochen waren Molkereistraße und Haagematten komplett abgesoffen. „Die Stimmung bei den Betroffenen ist sehr angespannt“, betont Hellwig, der die Lage nach dem Unwetter anhand von Fotos darstellt.

Was ihn besonders ärgert: „Ich habe mich immer wieder als Mitglied des Rates und der Gruppe UWG/Plagge für mögliche Lösungen eingebracht – leider ohne Erfolg.“ Nun habe aber auch die CDU-Fraktion im Rat noch einen Antrag gestellt, dabei gehe es um die Erstellung eines Starkregen-Rückhaltebeckens im Bereich der Lindenstraße.

Ein Grundstück besonders betroffen

Außerdem hat Hellwig jetzt einen Antrag an den Rat der Gemeinde abgeschickt, in dem er darauf hinweist, dass die Wassereinläufe auf der Molkereistraße das Wasser nach dem Starkregen nicht aufnehmen konnten. Immer wieder sei ein Grundstück besonders betroffen – zusätzlich zu den Wassermassen hinterlassen Unwetter dort starke Verschmutzungen auf Straße und Fußweg. Das sei, so Hellwig, nicht zum ersten Mal passiert – bei anderen Starkregen-Situationen sei auch schon die Feuerwehr gerufen worden, um das Grundstück zu sichern.

Abgesoffen: Die Molkereistraße glich nach dem jüngsten Unwetter eher einer Wasserstraße. Quelle: privat

„Über die Situation vor Ort habe ich die Gemeinde und auch den Wasserverband informiert und um Abhilfe gebeten“, schreibt Hellwig in seinem Antrag. Der Wasserverband habe jedoch keine Planungsfehler bei der Neuerstellung der Straße feststellen können. Hellwig sieht das anders: „Nach meinen Informationen wurden Rohre mit einem größeren Durchmesser verlegt, aber der Durchmesser der bereits vorhandenen Leitung, an die die neue Leitung angeschlossen wurde, soll geringer sein“, so der Allerbütteler.

Hellwig fordert nun, dass so schnell wie möglich gemeinsam mit dem Wasserverband vor Ort die Situation überprüft, nach einer Lösung gesucht und diese dann auch umgesetzt wird. Denn vor der Neuverlegung der Entwässerungskanäle in diesem Bereich habe es die aktuellen Probleme nicht gegeben. „Die derzeitige Situation ist so nicht mehr zu akzeptieren.“ Und es sei auch keine Lösung, dass die betroffene Familie aufgefordert werde – wie es geschehen sein soll –, ihr Grundstück eigenständig gegen Starkregenereignisse abzusichern.

Verbesserung so schnell wie möglich

Hellwig drängt auf Tempo: „Bei Bedarf sollte sich dann auch der Fachausschuss mit der Situation befassen, so schnell wie möglich muss hier eine Verbesserung der Situation erfolgen.“

Der Umwelt- und Wegeausschuss befasst sich bei seiner Sitzung am Donnerstag, 2. Juli – Beginn ist um 17 Uhr im Gemeindebüro – mit dem Thema der Starkregenfolgen auf Allerbüttel.

