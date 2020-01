Unfall bei Allerbüttel fordert zwei Schwerverletzte

Allerbüttel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 292 sind am Dienstagvormittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Zwischen Calberlah und Sülfeld waren ein VW-Passat und ein VW-Touareg kollidiert. Ein Großaufgebot an Helfern und Rettern war im Einsatz.

Folgenschwerer Crash

Wie ein Sprecher der Polizei Meine am Unfallort mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Crash gegen 9.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei eine Passatfahrerin aus Calberlah (63) mit ihrem Fahrzeug auf der L 292 – der Abschnitt ist in diesem Bereich auch als Gifhorner Straße bekannt – in Fahrtrichtung Wolfsburg unterwegs.

Ungeklärte Ursache

Aus bisher ungeklärter Ursache sei die Frau dann mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. „Ein entgegenkommender Fahrer eines Skoda Yeti reagierte noch rechtzeitig und konnte ausweichen“, so der Beamte. Im Anschluss sei der Passat der 63-Jährigen jedoch seitlich mit dem Touareg einer 61-Jährigen aus Calberlah kollidiert.

Zur Galerie Zwei Schwerverletzte und mehr als 30 000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 292 bei Allerbüttel ereignet hat.

Ausgelöste Airbags

Der Passat wurde durch die Aufprallwucht herumgeschleudert und kam am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Touareg, der durch den heftigen Zusammenstoß erhebliche Schäden an der Fahrerseite davon trug, blieb ebenfalls am linken Seitenstreifen stehen. Die Airbags des Fahrzeugs lösten aus.

Aufräumarbeiten

Teams mehrerer Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort und befreiten die Frauen aus den demolierten Autos. Vor Ort waren auch die Ortsfeuerwehren aus Calberlah, Allerbüttel und Isenbüttel. Sie halfen bei der Absperrung und den Aufräumarbeiten, mussten Rettungsschere und Hydraulikspreizer jedoch nicht mehr einsetzen. Auch die Unfallforschung von VW war im Einsatz.

30 000 Euro Schaden

Die L 292 blieb fast eine Stunde voll gesperrt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehr als 30 000 Euro.

Von Uwe Stadtlich