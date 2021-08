Allerbüttel

Beinahe wichtiger als das Geld sind die Geschichte und die Geste, die hinter der Scheckübergabe am Mittwochnachmittag auf Allerbüttels Friedhof stehen: Karsten Krökel und Horst-Dieter Hellwig überreichten dem Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff einen symbolischen Spendenscheck über 500 Euro für den Glockenturm. Der lange gehegte Wunsch der Allerbütteler bekommt so noch einmal Nachdruck.

Im Jahr 2000 wurde die Friedhofskapelle gebaut, vorwiegend in Eigenleistung der Allerbütteler, die bis dahin ihre Trauerfeiern in der Kapelle in Calberlah abhalten und dann hinter dem Sarg her zum Friedhof Allerbüttel laufen mussten. Von Anfang an gab es den Plan, einen freistehenden Glockenturm neben der Kapelle zu errichten, aber in Eigenleistung war das nicht machbar, und Geld stand keines mehr zur Verfügung.

Bislang wurde die Glocke in der Alten Schule als Totenglocke geläutet

16 Jahre lang lösten die Allerbütteler das Problem, indem bei jeder Trauerfeier jemand beauftragt wurde, dem Glöckner in der Alten Schule Bescheid zu geben, wann dieser die Glocke zu läuten hatte. „Ein ordentliches Totengedenken sollte schon sein“, so Hellwig. 2016 wurde dann bei der Samtgemeinde der Antrag gestellt, doch bitte einen Turm zu bauen.

Jetzt stehen 25 000 Euro dafür im Haushaltsplan, und Metzlaff hofft, dass das reicht. „Baumaterial wird momentan kontinuierlich teurer.“ Aber ein Planungsbüro ist bereits damit beschäftigt, die Statik zu berechnen und den Bauantrag zu stellen. „Ich hoffe, dass wir den fertigen Glockenturm noch während meiner Amtszeit übergeben können“, so der Samtgemeindebürgermeister. Er steht am 12. September nicht wieder zur Wahl, Amtsübergabe wird am 31. Oktober sein.

Der Allerbütteler Friedhof feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag

Neues Gräberfeld: Unter den Bäumen ist Platz für je zwölf Bestattungen. Quelle: Christina Rudert

Der Glockenturm ist eine Art Geburtstagsgeschenk, denn den Allerbütteler Friedhof gibt es in diesem Jahr exakt 100 Jahre. „Wir haben auch schon einiges gemacht auf dem Friedhof“, verwies Metzlaff auf die Erweiterungsfläche im Süden des Friedhofs für Urnengräber sowie für ein anonymes Gräberfeld. Außerdem wurden dort sechs Bäume in hübsch bepflanzte Beete gesetzt, unter denen jeweils zwölf Verstorbene bestattet werden können. Darüber hinaus wurden die Wege auf dem Friedhof erneuert, und der ehemals direkt an der Landesstraße gelegene Haupteingang wurde ein paar Meter weiter an die Westseite des Friedhofs verlegt, um die gefährliche Verkehrssituation zu entschärfen. „Alles in allem stecken in den Maßnahmen schon um die 12 000 Euro“, rechnete Metzlaff zusammen.

Nun bekräftigt der Schützenverein mit seiner Spende noch einmal den Wunsch nach diesem Glockenturm, Vorsitzender Karsten Krökel und Horst-Dieter Hellwig übergaben den Scheck. „Wir haben bislang nach jedem Dorfflohmarkt 500 Euro gespendet, und dieses Geld vom Dorfflohmarkt 2018 hatte noch keinen Verwendungszweck“, berichtete Krökel. Gemeinsam habe der Vorstand beschlossen, es für ein Projekt fürs Dorf zu verwenden. „Und der Glockenturm ist ja wirklich ein lange gehegter Wunsch“, bekräftigte Hellwig.

Von Christina Rudert