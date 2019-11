Seit Jahren leiden Anlieger der L 321 in Allenbüttel unter dem Durchgangsverkehr. Jetzt fand wieder eine Park-Aktion statt, um Autofahrer zu „sensibilisieren“. Ein TV-Team filmte dabei fürs ZDF.

TV-Team filmt bei Park-Aktion an L321

Allenbüttel - TV-Team filmt bei Park-Aktion an L321