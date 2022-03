Allein 42 Katzen suchen ein Zuhause: Im Tierheim Ribbesbüttel ist es zu voll

Ribbesbüttel

Hunde, Tauben, Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen zählen derzeit zu den Bewohnern des Ribbesbütteler Tierheimes. Die stärkste Gruppe stellen letztere: „Aktuell sind es 42. Und die Zahl steigt beinahe täglich“, sagt die stellvertretende Leiterin Janina Bieling.

Die Aufnahmekapazität ist damit zwar nicht voll ausgereizt. Sorgen bereitet es Bieling dennoch: „Es sind ungewöhnlich viele Katzen für diese Jahreszeit.“ Eigentlich müsste die Zahl rückläufig sein, ist sie jedoch nicht. Geschuldet sei das wohl auch einer Kastrationsaktion im vergangenen Jahr. Dabei haben Helfer halbwilde Katzen eingefangen, unter anderem 16 Tiere auf einem Bauernhof im Nordkreis, um sie von einem Tierarzt kastrieren zu lassen.

Tierheim versucht, Katzen an Menschen zu gewöhnen

„Oft ist das ein Kampf gegen Windmühlen“, weiß Bieling. Denn alle, die man nicht erwischt, vermehren sich munter weiter. Gefangene Katzen, die sich als zu verwildert entpuppen, lässt man nach der Kastration wieder laufen. Die übrigen nimmt das Tierheim auf, um sie mit Katzenstreichlern und in Pflegefamilien an menschliche Gesellschaft zu gewöhnen und dann weiter zu vermitteln. Diesmal allerdings stellte sich im Nachhinein heraus, dass 13 Katzen wohl schon zu alt waren, um sie ohne Weiteres noch an Menschen zu gewöhnen. „Mit sehr, sehr viel Geduld könnte es vielleicht irgendwann gelingen“, glaubt Bieling. Aber sicher sei das keineswegs. Menschlichen Besuch quittieren sie meist mit Flucht, Fauchen oder beidem.

„Am besten wäre es daher, wenn diese Katzen von einem Reiter- oder Bauernhof aufgenommen würden“, meint Bieling. Dort würden sie ausreichend gefüttert, könnten aber dank des weitläufigen Geländes selbst entscheiden, wie viel menschliche Nähe sie zulassen möchten. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, berichtet die stellvertretende Tierheimleiterin von Ponyhöfen, auf denen sich inzwischen Reitkinder mit viel Freude um halbwilde Katzen kümmern. Vorstellbar sei auch, Mitglieder der wilden 13 auf ein großes Grundstück zu vermitteln, wo sie etwa in einem Gartenschuppen leben könnten.

Romy kommt von besagtem Bauernhof im Nordkreis, Rika ist bei einem Einkaufsmarkt in Gamsen halb verhungert aufgegriffen worden. Beide Katzen sind sehr schüchtern. Und dann sind da noch Pfötchen, Daisy und Tiger – drei ebenfalls recht junge Katzen. Doch leider sind auch sie recht scheu und daher schwer vermittelbar, obwohl sie mit Menschen zusammen gelebt haben. „Die drei stammen aus einem Messiehaushalt“, berichtet Bieling. Dort seien sie zwar immerhin gefüttert, aber ansonsten sich selbst überlassen worden.

Platzgründe: Möglichst viele Katzen müssen vermittelt werden

Ausgelegt sei das Katzenhaus im Grunde für 50 Tiere, obgleich es im Sommer durchaus mal 70 oder 80 Bewohner zähle. Dann allerdings sei es im Frühjahr deutlich weniger belegt gewesen als derzeit, sagt Bieling. Bedenke man, dass die eigentliche Saison noch gar nicht begonnen habe, müsse man daher jetzt alles daran setzen, möglichst viele der aktuell im Tierheim lebenden Katzen zu vermitteln. Zumal damit zu rechnen sei, zusätzlich Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine – zumindest vorübergehend – aufnehmen zu müssen. Bringen die ihre Vierbeiner mit, müssen die nämlich erstmal in Quarantäne. In Hannover habe es schon erste Fälle gegeben, im Landkreis Gifhorn bisher nicht. „Trotzdem müssen wir dafür Kapazitäten vorhalten“, erklärt Bieling.

Neben 42 Katzen suchen derzeit 15 Tauben, 14 Hunde, sieben Kaninchen und zwei Meerschweinschen eine Bleibe. Wer ernsthaft interessiert ist, den Tieren ein neues, liebevolles Zuhause zu bieten, erreicht das Tierheim in Ribbesbüttel unter der Telefonnummer (0 53 74) 44 34 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.tierschutz-gifhorn.de.

Von Ron Niebuhr