Calberlah

Schnitzeljagd war gestern, heute spielt man Actionbound. Die Smartphone-App hievt das schon zu Omas und Opas Kindertagen beliebte Freizeitspiel in die Moderne. Isenbüttels Jugendförderung wagte jetzt einen Testlauf im Rahmen des Ferienprogrammes.

Sechs Mädchen und Jungen machten mit bei der von Imke Hashagen und Michael Volckmar betreuten Aktion mit Start und Ziel am Calberlaher Jugendtreff. In zwei Teams – Mädchen gegen Jungen – stiefelten die Teilnehmer los. „Sie wollten es so“, sagte Volckmar. Auch wenn das bedeutete, dass die von Hashagen begleiteten Mädchen nur zu zweit, die von Volckmar begleiteten Jungen aber zu viert waren. Ursprünglich wäre es übrigens genau aufgegangen: drei Mädchen gegen drei Jungen. „Aber wir hatten eine Absage und einen Nachrücker“, erklärte Volckmar das kurzfristig zu Ungunsten der Mädchen leicht veränderte Kräfteverhältnis.

Die Entscheidung für den Team-Namen treffen die Mädchen im Handumdrehen

Nur zu zweit zu sein, musste aber keineswegs von Nachteil sein. Das zeigte sich bei der Wahl des Teamnamens. „Wir sind Team Merle“, waren sich die Mädchen in Nullkommanix einig. Kein Wunder, hießen doch beide Merle. So leicht konnten es sich Marlon, Lucian, Marvin und Kenny nicht machen. Nach einigem Hin und Her verkündeten aber auch sie einen Namen: Team Banana Gang. Auf die zwischenzeitig von Team Merle vorgeschlagenen Namen wollten die Jungen erwartungsgemäß nicht anspringen – unter anderem Team Loser.

Wie unpassend dieser Name gewesen wäre, bewiesen die Jungen bei der Quizfrage zur Festlegung der Startreihenfolge: „Was war am 6. Dezember 1924“, wollte Volckmar wissen, Team Banana Gang antwortete blitzschnell – und vollkommen richtig: „Nikolaus!“. Damit ging die Jungen zuerst auf den noch unbekannten Rundkurs. Die Mächen folgten mit zehn Minuten Abstand.

Diese Aufgaben mussten die Kinder unterwegs lösen

„ Actionbound ist die moderne Form der Schnitzeljagd“, sagte Volckmar. Zusammen mit Kollegin Hashagen hatte er sich vorab Aufgaben, Quizfragen und Fotoaktionen für die Tour durch Calberlah überlegt. So mussten die Kinder zum Beispiel ein Foto schießen, wo sonst Grundschüler in den Pausen spielen, die Anzahl der Tischtennisplatten auf dem Schulhof oder das Fahrtziel eines Zuges ermitteln. Was zu tun war und wo ihr Weg sie als nächstes hinführte, verriet die App den Kindern. Wie anno dazumal Pfeile mit Kreide aufmalen, die dann womöglich eh der Regen verwischt, oder aufwändig aus Stöckchen legen, die der Wind verweht, konnten sich Volckmar und Hashagen also sparen.

Ein coronagerecht verpackter Preis

Jede gelöste Aufgabe belohnte die Actionbound-App mit Punkten. Zusätzliche Punkte könnte sie vergeben, wenn man die Smartphone-Schnitzeljagd besonders schnell absolviert. „Aber bei uns geht es vor allem darum, Spaß zu haben“, betonte Volckmar. Daher erhielten hinterher auch beide Teams – unabhängig vom Abschneiden – eine coronagerecht verpackte süße Belohnung.

Von Ron Niebuhr