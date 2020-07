Ab Montag gilt in der Calberlaher Straße eine Einbahnstraßenregelung

Isenbüttel

Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Isenbüttel im Zuge der Landesstraße 292 wird in der Zeit vom 27. Juli bis voraussichtlich 14. August die Calberlaher Straße (L 292) vom Kreisel bei Lidl bis zur Haustenbecker Straße (K 117) als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Isenbüttel eingerichtet. Der Umleitungsverkehr wird in dieser Zeit nicht von der K 114 über die K 118 ( Moorstraße), sondern über die K 117 (Haustenbecker Straße) zurück auf die L 292 geführt, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Im Rahmen der geänderten Verkehrsführung gibt es auch eine veränderte Führung der VLG-Linien 157, 159 und 180. Die Haltestelle Mausoleumsweg wird nicht angefahren – aber alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke.

Grund für diese geänderte Verkehrsführung ist die Verlegung der Abwasserdruckleitung in der Calberlaher Straße zwischen dem Kreisel L 292/K 118 und der Haustenbecker Straße. In Isenbüttel finden seit Anfang Juni umfangreiche Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und der Nebenanlangen statt. Die Ortsdurchfahrt ist daher zurzeit voll gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende 2021 andauern.

