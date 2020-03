Grundschule Ribbesbüttel: Nistkästen statt Chemiekeule

Ribbesbüttel

Das Schild „Internationale Umweltschule“ begrüßt jeden Besucher, der sich dem Haupteingang der Grundschule Ribbesbüttel nähert. Keine reine Auszeichnung, mit der sich die Schule schmückt. Drinnen füllt sich der Anspruch mit Leben. Auf Plakaten haben die Kinder Tipps zum Umweltschutz geschrieben. Und ganz aktuell arbeiten Viertklässler an einem Nistkasten-Projekt. Ein AZ-Besuch im Rahmen der Serie Umwelt macht Schule.

„Das Thema bewegt die Kinder“

Schon zum achten Mal hat die Grundschule die Auszeichnung als Umweltschule erhalten. Mülltrennung, gesundes Frühstück, Verwenden von Umweltpapier, Hinweise auf möglichst plastikfreie Verpackungen und vieles mehr sind schon lange Standard, weiß Schulleiterin Gabriele Meiners. Früher hat es auch einmal einen Umweltladen an der Schule gegeben. Was sie seit den Aktionen von Fridays for Future wahrnimmt: „Das Thema Umwelt bewegt die Kinder im Moment. Häufig sind sie inzwischen schon die kleinen Polizisten.“

Im Werkunterricht entstehen Nistkästen

Oder aber kleine Handwerker. Seit einigen Jahren sind Bäume auf dem Schulgelände vom Eichenprozessionsspinner befallen. Statt Chemiekeule setzen jetzt alle darauf, dass sich in eigens gebauten Nistkästen Kohl- und Blaumeisen ansiedeln. „Damit die den Eichenprozessionsspinner aufessen“, erklärt Clemens (9). Er stellt mit Malia (10), Lotta (9) und Eric (9) stellvertretend für die Klasse 4 b das Projekt vor.

Natürliche Fressfeinde gegen gefährliche Raupen

Eine Stunde haben sie im Werkunterricht Holzteile zusammengeschraubt, dank der engagierten Hausmeisterin ging das fix. Denn sie hatte die Löcher schon gebohrt. Neun Kästen sollen bald in den drei großen Eichen hängen. Warum die Kästen genauso gestaltet sind, wissen die Kinder auch: „Damit keine Krähen und andere Raubvögel daran kommen“, erklärt Eric.

AZ-Serie: Umwelt macht Schule Das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei Kindern und Jugendlichen, nicht erst seit es die Fridays-for-future-Bewegung gibt. In den Schulen im Landkreis Gifhorn gibt es zahlreiche Projekte, in denen sich Schüler engagieren. Das beleuchtet die AZ-Serie „Umwelt macht Schule“.

Auch sonst lernen die jungen Schüler viele Dinge über die Umwelt, die ihren Alltag bestimmen. Dass etwa eine Jeans, die im Ausland hergestellt wird, und hier verkauft wird, viel mit dem CO2-Verbrauch zu tun hat, hat Lotta während der Zeit in der Umwelt-AG erstaunt.

Waldtag mit brasilianischen Gästen

Bald erleben die Schüler wieder, weshalb die Schule „Internationale Umweltschule“ heißt. Seit gut fünf Jahren steht die Schule im Austausch mit einer deutschen Schule in Brasilien. Einige Kinder von dort kommen nach Ribbesbüttel. Neben dem Kennenlernen anderer Kulturen geht es auch um Natur und Umwelt. „Ein Waldtag gehört dazu“, erklärt die Schulleiterin.

Vorbereitungen für die neunte Auszeichnung als Umweltschule laufen an. In der nahe gelegenen Riede etwa sollen Kinder dann die Tierwelt erkunden.

Von Andrea Posselt