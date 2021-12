Isenbüttel

Ob Katze oder Hund, Fisch oder Wellensittich – zahlreiche Tierarten leben in unseren Haushalten. Spätestens dann, wenn die Vierbeiner gechippt, geimpft oder anderweitig medizinisch versorgt werden müssen, steht der Gang zur Tierärztin, zum Tierarzt, an. Ein bisschen Vorbereitung darauf und ebenso ein wenig Knowhow für den Alltag bietet ab sofort die AZ. Veterinärinnen und Veterinäre geben in loser Folge Tipps zu unterschiedlichen Themen. Da geht es ums Zähneputzen, die richtige Ohrenpflege, das Krallenschneider oder heute um das „Barfen“ – der Fütterung von rohem Fleisch. Dr. Christine Koch sagt ihre Meinung zu diesem Thema und mahnt dabei zur „strikten Hygiene“.

Barfen ist eine mögliche Art der Fütterung

Barfen ist laut Dr. Christine Koch „eine mögliche Art der Fütterung von vielen anderen“. Ihr Rat: „Die Ration sollte von einem Profi berechnet werden.“ Außerdem warnt die Veterinärin beim Thema Barfen davor, zu viel Knochen zu verfüttern, Verstopfungen könnten die Folge sein. Auch beim Angebot von Kehlkopf sollten Tierbesitzer Vorsicht walten lassen, „das Schilddrüsengewebe kann den Hormonhaushalt des Hundes durcheinander bringen“.

Vorsicht vor Schweinefleisch

Außerdem könnten laut der Tierärztin Jodmangel und Zink-Defizite auftreten. Ganz besonders rückt sie auch das Füttern von rohem Schweinefleisch in den Fokus. „Beim Verzehr dieses Fleisches kann die Aujeszkysche Krankheit übertragen werden.“ Dabei handelt es sich der Veterinärin zufolge um eine weltweit verbreitete hochansteckende Erkrankung vieler Säugetiere, wobei das Schwein als Hauptwirt gilt. Bei Hunden und Katzen verlaufe die Infektion mit diesem Virus tödlich. Der Mensch sei davon nicht betroffen.

Dazu kommt, dass laut Dr. Koch nach einer Studie der Uni Zürich Keime gefunden wurden, die von multiresistenten Darmbakterien produziert werden und wichtige Antibiotika zerstören können. „Als möglichen Übertragungsweg für diese Keime vermuten die Wissenschaftler Verfütterung von rohem Fleisch.“ So seien bei mehr als 60 Prozent der Proben Darm-Bakterien gefunden worden. Darunter waren laut Dr. Koch auch Typen, die bei Mensch und Tier Infektionen auslösen können. Barfen sei deshalb aus Sicht verschiedener Forschender ein Risiko-Faktor für die Übertragung von antibiotikaresistenten Bakterien. So kämen Tierbesitzer bei der Zubereitung des Futters mit möglichen multiresistenten Bakterien in Berührung. Außerdem hätten Haustiere engen Kontakt zum Menschen wodurch das Risiko einer Übertragung vom Tier auf den Menschen steige.

Das bedeutet BARF BARF – diese Abkürzung bedeutet laut der Kanadierin Debbie Tripp „Born Again Raw Feeders“ – zu Deutsch „wiedergeborene Rohfütterer“. Die Entwickler orientieren sich an den Fressgewohnheiten von Wölfen und Wildhunden. Viele Tierärzte empfehlen Barfen nicht als gesundes Hundefutter, da rohes Fleisch Krankheitserreger enthalten kann. Bei dieser Art von Fütterung ist besondere Hygiene gefragt.

Vorsichtig mit dem Futter umgehen

„Wer seine Tiere barfen möchte, sollte die Zusammensetzung und Menge des Futters an einer Uniklinik berechnen lassen“, rät Dr. Koch und sie warnt dabei vor dem Barf-Berater – „das ist kein geschützter Begriff“. Die Tierärztin empfiehlt Hundebesitzern, die ihre Tiere mit Barf ernähren, „vorsichtig mit dem Futter umzugehen und strikte Hygiene einzuhalten.“

