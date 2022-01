Isenbüttel

Ob Katze oder Hund, Fisch oder Wellensittich – zahlreiche Tierarten leben in unseren Haushalten. Spätestens dann, wenn die Vierbeiner gechippt, geimpft oder anderweitig medizinisch versorgt werden müssen, steht der Gang zur Tierärztin oder zum Tierarzt, an. Ein bisschen Vorbereitung darauf und ebenso ein wenig Knowhow für den Alltag bietet die Aller-Zeitung in ihrer Serie „Tipps vom Tierarzt“. Veterinärinnen und Veterinäre geben in loser Folge Tipps zu unterschiedlichen Themen. Da geht es ums Zähneputzen, die richtige Ohrenpflege, das Krallenschneiden oder heute um den Katzenschnupfen. Und der ist laut Dr. Christine Koch aus Isenbüttel nicht einfach wie eine kleine Erkältung abzutun, „der Katzenschnupfen ist höchst ansteckend“.

Symptome gleichen einer Erkältung beim Menschen

Wenn die Katze hustet, niest, keinen Appetit hat, dafür aber Nasen-Ausfluss und vielleicht Bindehaut-Entzündung, dann gleicht das den Symptomen einer Erkältung beim Menschen – ein kleiner Schnupfen halt?. „Nein“, sagt Dr. Christine Koch. „Der Katzenschnupfen ist höchst ansteckend und kann zur Lungenentzündung und im schlimmsten Fall zum Tod der Katze führen.“

„Diese Erkrankung wird bei den Samtpfoten „durch Herpes- und Calici-Viren hervorgerufen“, erklärt sie. Betroffen sind der Veterinärin zufolge zumeist Atemwege und Schleimhäute der Tiere. Besitzern ungeimpfter Katzen empfiehlt sie, ganz besonders auf Hygiene zu achten und gründlich die Hände zu waschen, wenn sie eine fremde Katze gestreichelt haben. Denn: „Der Erreger kann über Schuhe, Hände, Jacke übertragen werden.“ Treten mögliche Symptome auf, sollten Katzenbesitzer umgehend ihren Tierarzt aufsuchen, um Spätfolgen zu schmälern. „Helfen kann ein Antibiotikum“, sagt sie und rät vorbeugend „zur Impfung als beste Behandlung gegen diese durch Herpes- und Calici-Viren ausgelöste Erkrankung. Auch die Gefahr, andere Katzen mit dem Katzenschnupfen anzustecken, werde so minimiert.

Erkrankte Tiere von anderen Katzen fern halten

Erkrankte Tiere sind auf jeden Fall wegen möglicher Ansteckung von anderen Katzen fern zu halten. Bei ihnen werden Augen und Nase von Ausfluss befreit. Damit die erkrankte Samtpfote wieder zu Kräften kommt, wird sie mit ihrem bevorzugten Futter verwöhnt. Bei Entzündungen im Rachenraum geben Tier-Köche den Rat, das Futter „einfach zu mixern“. Auch sollte Hygiene am Fressnapf und Lagerplatz beachtet werden. Weiterer Tipp – je eher ein Tierarzt aufgesucht wird, umso vielversprechender kann die Heilung sein. Bei schneller Behandlung kann ein milder Krankheitsverlauf schnell abklingen. schwere und unbehandelte Fälle können zu Lungenentzündung und laut Dr. Koch im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Impfung mildert Symptome Impfung gegen Katzenschnupfen – die Tierärzte der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (STiKo Vet) werten sie als „Care-Komponente“. Diese Care-Vakzine gehen gegen Erreger an, gegen die jedes Tier geschützt sein sollte. Eine Impfung hilft dem Immunsystem, Abwehrmöglichkeiten gegen die Katzenschnupfen-Erreger zu entwickeln. Damit können den Veterinären zufolge die Krankheitssymptome abgemildert werden.

