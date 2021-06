Isenbüttel

Seit zig Jahren wird über die Entlastungsstraße zur Isenbütteler Siedlung Försterkamp diskutiert. Neue Argumente sind schon seit längerem nicht mehr aufgetaucht, die Politik tritt auf der Stelle. Das Problem: Je länger die Diskussion läuft, desto komplizierter wird das Verfahren. Ein Beispiel ist das Thema Bahnübergänge: Als die Politiker vor knapp zwei Jahrzehnten erstmals über die Entlastungsstraße diskutierten, wäre durchaus noch ein höhengleicher – sprich: vergleichsweise kostengünstiger – beschrankter Bahnübergang am Reuteranger möglich gewesen. Mit den jüngsten Änderungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes ist eine Überführung vorgeschrieben. Ebenso eindeutig ist die Ansage von DB Netz, dass die Bahnübergänge Triftweg und Signalweg dann entfallen. Der Versuch, es in diesem Dilemma allen Recht machen zu wollen, kann mittlerweile getrost als gescheitert betrachtet werden. Jede Entscheidung wird Prügel von der anderen Seite nach sich ziehen. Aber inzwischen ist das Vorhaben zu einer Verschwendung von Planungskosten und Arbeitszeit mutiert. Gut also, dass jetzt wenigstens der Ausschuss eine mehrheitliche Empfehlung gibt.

Von Christina Rudert