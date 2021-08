Isenbüttel

Am Tankumsee ist sein Lieblingsort, politisch engagiert sich Jannis Gaus schon seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde Isenbüttel. Nun möchte er als SPD-Kandidat Samtgemeindebürgermeister werden. Über Privates und drei Sachthemen sagt er Folgendes im AZ-Fragenkatalog:

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 22. April 1994 in Gifhorn

Familienstand/Kinder?

Glücklich vergeben, keine Kinder

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 2010, um mich für einen Bahnhof in Isenbüttel einzusetzen

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Als stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Isenbüttel darf ich mich bereits seit fünf Jahren für die Menschen meiner Heimat ehrenamtlich stark machen. Die Samtgemeinde jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen, das treibt mich an, aus meinem Ehrenamt meinen Beruf zu machen.

Welche Hobbys haben Sie?

Aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Isenbüttel und Adjutant im Bürgerschützencorps Isenbüttel

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Der unbekannte Kimi Räikkönen von Kari Hotakainen (Biografie über den großartigen Formel-1-Fahrer)

Worüber können Sie lachen?

Über vieles - nachdem ich zwei Krebstumore vor einigen Jahren besiegte, habe ich gelernt, mich auch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen zu können.

Was macht Sie traurig?

Gesundheitliche Schicksalsschläge von engen Weggefährten, weil sie meist unerwartet und hart sind.

Wie beurteilen Sie die Lage in der Samtgemeinde – gibt es ausreichend Gewerbegebiete? Falls nicht, was wäre die Aufgabe des künftigen Samtgemeindebürgermeisters?

Wir sind sehr gut aufgestellt. Dies liegt nicht zuletzt an unserer geografischen Lage in der Nähe zu Wolfsburg und Braunschweig. Deshalb siedelt sich Gewerbe bei uns an und Menschen mit gut bezahlten Jobs wollen bei uns leben. Ich bin überzeugt, dass wir die besten Perspektiven für die Zukunft haben.

Dafür müssen wir jedoch einiges tun: Zum Beispiel Gewerbeflächen ausweisen, denn das steigert Steuereinnahmen und verschafft uns durch wachsenden Mittelstand weniger Abhängigkeit von Industrien.

Ist die SG Isenbüttel beim Thema Bauland gut aufgestellt oder sehen Sie in einigen Orten Handlungsbedarf?

Bei uns möchten sehr viele Menschen leben – das kann ich sehr gut verstehen, denn es ist lebens- und liebenswert hier. Mir blutet das Herz, wenn junge Menschen, die hier aufgewachsen sind, wegziehen müssen, weil sie bei uns keine Bleibe finden. Außerdem müssen wir barrierefreien und altersgerechten Wohnraum schaffen, davon gibt es viel zu wenig.

Deshalb brauchen wir Baugebiete, in denen sowohl Einfamilienhäuser als auch Reihenhäuser und Wohnungen entstehen. Das wird meine oberste Priorität sein.

Die demografische Entwicklung macht auch vor der SG Isenbüttel nicht halt. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für die Zukunft wichtig?

Wir müssen weiterhin beliebt bei jungen Familien sein. Deshalb möchte ich für alle Kinder beste Bildung verwirklichen. Das heißt für mich: kleinere Kita-Gruppen, ein gesundes Mittagessen in Krippe, Kita und Schule sowie sichere Verkehrswege.

Aber wir müssen auch der alternden Bevölkerung passende soziale Angebote machen – dafür möchte ich die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede mit einem neuen hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützen, genauso wie es, auf meine Initiative hin, bereits für die Feuerwehren ermöglicht wurde.

