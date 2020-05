60 Rundballen in Flammen: Stundenlanger Nacht-Einsatz in Isenbüttel

Isenbüttel

In der Nacht zu Samstag brannten auf einem Feld an der Haustenbecker Straße in Isenbüttel 60 Rundballen. 20 Feuerwehrleute kämpften unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Andreas Schmidt nahmen den Kampf gegen die Flammen auf.

Einsatz dauerte mehrere Stunden

Kurz vor 23 Uhr lief der Alarm auf. In Isenbüttel wurde sofort Sirenenalarm ausgelöst. Mit sämtlichen Fahrzeugen rückten 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Isenbüttel zu dem Brandherd aus. „Vor Ort mussten wir jedoch sehen, dass es in voller Ausdehnung brannte. So haben wir die Ballen kontrolliert herunter brennen lassen“, berichtet Schmidt. Stunden lang musste die Feuerwehr vor Ort ausharren, bis die letzten Glutnester gelöscht waren. Erst gegen 4.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Brandursache steht noch nicht fest. In den vergangenen Jahren gab es im Landkreis Gifhorn immer wieder Strohballenbrände, oft hatten Brandstifter ihre Hände im Spiel.

Von Andrea Posselt