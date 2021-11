Gifhorn

Der Sarkasmus kennt seit Mittwochmittag in der Bahnhofstraße keine Grenzen. „Immerhin hängt ja nun ein Zettel da, dass die Post schließt.“ Thomas Fast von der Wirtschaftsvereinigung ist außer sich: „Was für eine riesengroße Unverschämtheit. Was ist das denn für eine Umgangsform?“ Er stand nichtsahnend Mittwochnachmittag vor verschlossenen Türen an der Hauptpost. Dort weist plötzlich ein DinA4-großer Zettel auf die endgültige Schließung hin.

„Diese Postbank-Filiale müssen wir aus wirtschaftlichen Gründen leider schließen... Wir bitten um Ihr Verständnis.“ Genau das haben auch an Tag eins der Schließung ziemlich viele Gifhornerinnen und Gifhorner nicht. Im Minutentakt kommen Menschen mit Paketen und Briefen und bleiben verdutzt stehen, als sie die verschlossene Tür sehen. Einer von ihnen ist Uwe Scholz. „Die Geldautomaten sind ja schon weg. Das ist ja wohl ein Witz.“

Langjähriger Postbank-Kunde überrascht

Zum Lachen ist Werner Kühn nicht zumute. Der 86-Jährige hatte sich extra aus Klötze auf den Weg gemacht, weil er etwas bei der Postbank klären wollte. „Und jetzt? Das gibt’s doch gar nicht. Warum bin ich darüber nicht informiert worden?“ Seit Jahrzehnten sei er Kunde, die letzten Jahre in Gifhorn. Wenige Minuten später treffen wir ihn an der von der Post empfohlenen „Partnerfiliale“ an der Fallerslebener Straße wieder. Als er rauskommt, zuckt er mit den Schultern. „Dort kann mir auch keiner helfen. Dann muss ich wohl nach Wolfsburg fahren zur Postbank.“

Kritik: Ein Ersatz ist die Post-Filiale nicht

Auch Erin Polat aus Gifhorn stand verwundert am Eingang der alten Hauptpost. Für ihn sei der Weg zum Post-Shop in der Fallerslebener Straße kein Ding. „Aber dass die heute schon einfach zu haben...“ Für eine Stadt wie Gifhorn sei eine Hauptpost doch sicher wichtig. Das betont auch Thomas Fast. Er musste erleben, dass sich an dem neuen Standort schon Warteschlangen bildeten. „Wie soll denn so eine kleine Filiale das alles bewältigen?“

Die Öffnungszeiten der Post-Partnerfiliale an der Fallerslebener Straße 8: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Von Andrea Posselt