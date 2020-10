Kreis Gifhorn

Mehr Kinder in der Region Gifhorn, Peine und Wolfsburg sollen ihren Spaß am Sport entdecken, und das ganz nach ihren persönlichen Neigungen. Die Internet-Plattform deinsport.de soll sie und die zu ihnen passenden Sportangebote in ihrer Nähe zusammen führen. Ziel des Projektes, bei dem Schulen eine wichtige Rolle spielen, ist es, bei Mädchen und Jungen dauerhaft die Motivation zum Vereinssport und damit zu einer bewegten und gesunden Lebensweise am Laufen zu halten.

125 000 Kinder in ganz Deutschland steigen jedes Jahr beim Fußball ein, sagt Prof. Dr. Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln. Fünf von ihnen schafften es in den bezahlten Fußball. Talentsichtung in Schulen mit dem Ziel, Spitzensportler von morgen zu finden, lasse unzählige frustrierte Kinder mit getöteter Bewegungs-Motivation zurück. Und wenn dann noch die Vorstellungen von Eltern und Kindern auseinander driften, ist es ganz aus mit Lust auf Sport. Froböses „Kind“ deinsport.de hat einen ganz anderen Ansatz. Es will für jedes Kind den passenden Sport mit Spaß finden.

Froböse will mit der Konzentration auf den Spaßfaktor die Kinder zum Sport motivieren, und das dauerhaft. „Anders geht es sowieso nicht.“ Und so soll deinsport.de auch in der Region Gifhorn, Peine und Wolfsburg funktionieren, da jetzt die United Kids Foundations der Volksbank Brawo in Zusammenarbeit mit Cleven-Stiftung und Beisheim-Stiftung mit einsteigt: Grundschulen gestalten für Dritt- und Viertklässler einen „Finde Deinen Sport Tag“. Bei diesem Schulevent ermitteln sie individuelle sportliche Begabungen eines jeden Kindes mit einem speziellen Test.

So geht die Teilnahme 3 000 Grundschüler aus der Region Gifhorn, Peine und Wolfsburg können im Schuljahr 2020/21 an dem Projekt „Finde Deinen Sport Tag“ teilnehmen. Grundschulen können sich ab sofort bis 6. November unter der E-Mail-Adresse info@deinsport.de bewerben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.brawo-deinsport.de. In die zweite Runde geht die interaktive Schritt-Challenge step Brawo. An diesem Bewegungsprogramm können in diesem Schuljahr wieder 1 600 Schüler teilnehmen. Weitere Infos unter www.step-brawo.de.

Portal fragt nach Interesse und kennt passende Vereinsangebote

Und: „Wir fragen auch die Wünsche und Neigungen der Kinder ab“, sagt Froböse. Ballspiel, Tanz oder Ausdauersport? Jedes Kind soll „seine Sportart“ und den eigenen Spaß daran entdecken. Nach dem Event loggen sich die Kinder und ihre Eltern ins Portal deinsport.de ein, wo sie Fragen nach Wünschen und Interessen beantworten. „Dann bekommen die Kinder zwei oder drei Empfehlungen.“ Aber nicht nur das. Das Portal, das auf ein Netzwerk mit der Sportjugend Niedersachsen und regionalen Sportbünden basiert, nennt auch noch aus seiner Vereinsdatenbank die passenden Angebote in der Nähe.

Auch gut für die Vereine

Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen: „deinsport.de greift bei den Wurzeln des Sports an – bei der Freude an der jeweiligen Sportart und Bewegung an sich sowie am jeweiligen Talent dafür.“ Davon könnten nun auch die Vereine profitieren.

Darum ist Bewegung für Kinder so wichtig Weniger Ausdauer, weniger Gelenkigkeit: Aus Sicht von Fachleuten in Gifhorn ist es höchste Eisenbahn, Kinder wieder stärker an Sport heran zu führen. Nicht nur, weil Bewegungsmangel dem Körper schade, sondern auch dem Denkvermögen. Wenn Andreas Hackel heutzutage durchs Dorf geht, fallen ihm immer seltener auf Asphalt gemalte Kreideflächen auf. Früher hätten Mädchen auf jenen Feldern gehüpft. Als Hackel vor zwölf Jahren als Sportlehrer an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn angefangen hat, liefen auch viel mehr Schüler den Waldlauf, der inzwischen zum Sponsorenlauf geworden ist, durch. Heute hielten ein Drittel bis die Hälfte der Schüler die 1,3 Kilometer nicht mehr durch, würden zwischendurch ins Gehen verfallen. „Etwa doppelt so viel wie noch vor zwölf Jahren.“ Statistisch belegen kann Hackel das nicht, aber es ist eine Einschätzung aus seinem praktischen Alltag – die Kinderärztin Antje Markhardt aus Gifhorn bestätigt. „Unsere Kinder werden zunehmend schwerer.“ Das belegten Studien. Doch der Bewegungsmangel ist laut Hackel nicht immer an Übergewicht zu sehen. Auch normalgewichtige Kinder weisen ihm zufolge Defizite bei der Beweglichkeit auf. Aktuell könnten die Corona-Folgen „und die sich daraus ergebenen Konsequenzen“ mit ein Grund sein, sagt Markhardt. „Es finden nur wenig Sportkurse für Kinder statt.“ Und finanzielle Engpässe könnten die Möglichkeiten der Eltern gerade einschränken. Doch das Sportdefizit bei Kindern sehen die Fachleute nicht erst seit Corona. Von daher gebe es diverse andere Ursachen, an denen zu arbeiten wäre. So hüpften Mädchen und kickten Jungen weniger auf der Straße, weil sie lieber Netflix-Serien schauten oder an der Spielkonsole hingen, meint Hackel. „Tendenziell sind weniger Schüler in Sportvereinen“, bedauert der Sportlehrer. Für Markhardt fängt Bewegungsmangel schon beim täglichen Weg zur Schule an. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder den Schulweg selber bestreiten.“ Also zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das stärke auch die Eigenständigkeit und den Blick für Gefahren. Sowohl Hackel, als auch Markhardt sehen nicht nur körperliche Defizite. „Wir müssen die Kinder von den Medien weg bekommen“, sagt die Ärztin. „Medien können erschöpfen und die mentalen Kräfte der Kinder rauben.“ Bewegung dagegen sei wichtig auch für Denk- und Lernleistung. Einen Ball werfen und fangen trainiere die dazu nötigen Bewegungen und das Denkvermögen, sagt Hackel. „Das geht Hand in Hand.“ Denn das Gehirn muss die Bewegungen koordinieren. Das Denkorgan bilde dank dieses Trainings neue Synapsen aus, sagt Markhardt. Das sei ein Leben lang wichtig, aber gerade im Alter von acht bis elf Jahren – „dann wird nämlich das neuronale Netzwerk ausgebaut“, würden im Gehirn „aus Bundesstraßen Autobahnen“. „Wir weisen immer wieder darauf hin“, so Markhardt. „Wir empfehlen immer, dass Bewegung ganz wichtig ist.“ Hackel sieht vor allem die Eltern in der Pflicht. Was zuhause verpasst werde, könne er mit seinem Unterricht nicht ersetzen: „Mit zwei Stunden Schulsport pro Woche ist das nicht aufzufangen.“

So hilft das Kindernetzwerk

Eine weitere Hürde, den Lieblingssport zu finden, nimmt die United Kids Foundations. Im Mai vorigen Jahres veranstaltete das Kindernetzwerk den walk4help, der mehr als eine Million Euro eingebracht hat. Aus diesem Topf fließt nun auch Geld in dieses Projekt, so dass Eltern und Kinder für den Test beim „Finde Deinen Sport Tag“ nicht zahlen müssen. Außerdem soll für ein gewisses Kontingent an bedürftigen Kindern auch die Vereinsmitgliedschaft bezahlt werden. Carsten Ueberschär, Botschafter von United Kids Foundations, ist es wichtig, die Bewegung gerade der Schüler aus dritten und vierten Klassen zu fördern. Es sei der Grundstein für ein gesundes Leben.

