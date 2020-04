Schule ohne Schule: Das geht trotz „Corona-Ferien“

Hallo! Hier bin ich wieder, Leni. Ich erzähle euch heute mal von meiner neuen Schule. Die ist gar nicht weit weg, sondern nur eine Etage unter meinem Kinderzimmer. Das ist ziemlich praktisch. So läuft das bei mir: Nach dem Aufstehen, mache ich mich im Bad fertig und ziehe mich an, dann schnalle ich mir meinen Ranzen auf den Rücken und verabschiede mich bei meinem Bruder Mats, der meistens in seinem Zimmer spielt. Der Schulweg ist ganz kurz. Unten wartet dann schon meine „neue“ Lehrerin auf mich – meine Mama. Sie sitzt dort immer schon, wenn noch alle schlafen, um zu arbeiten. Ich setzte mich dann dazu und erledige die Aufgaben, die meine richtige Lehrerin immer an den Computer meiner Eltern schickt. So klappt das total gut. Meine Mama denkt sich auch immer nette Sachen aus. Rechenaufgaben verbinden wir mit Ball- oder Würfelspielen oder wir üben an der Kreidetafel, die wir im Garten haben. In Englisch und Französisch singen wir Lieder oder Reime und wiederholen Wörter und Zahlen während wir ganz normale Sachen machen. Manchmal bin ich auch die Lehrerin. Außerdem bekomme ich immer ein Obstschälchen als Snack – und ab und zu verstecken sich darin sogar Gummibärchen.