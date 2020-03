Der 56-Jährige, der in der Nacht von Freitag auf Samstag im Zuge eines Familienstreits einen Großeinsatz der Polizei in Westerholz ausgelöst hat, ist wieder auf freiem Fuß. Für die beiden Gewehre, die gefunden wurden, besaß er keine Genehmigung. Die Ermittlungen dauern an.