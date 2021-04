Zweites Drive-In-Schnelltestzentrum in Gifhorn

Gifhorn

Nach dem Drive-In für Corona-Schnelltests auf dem Parkplatz beim Gifhorner Mühlenmuseum ist jetzt ein zweites Drive-In in Betrieb gegangen: Auf dem Gelände von Taxi Hoffmann in der Nordhoffstraße 4 können Gifhornerinnen und Gifhorner quasi im Vorüberfahren einen kostenlosen Schnelltest pro Woche bekommen. Termine sind möglich von montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Schnelltests sind aktuell ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Geplant ist aber, die Terminvereinbarung über die App PassGo zu koordinieren. Der Landkreis Gifhorn schloss mit dem Anbieter der App einen Vertrag, sodass das Gesundheitsamt die positiven Schnelltest-Ergebnisse unverzüglich erhält.

Das Testergebnis gibt es direkt auf das eigene Smartphone

Der Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, die die PassGo App nutzen, ist, dass die persönlichen Daten in der App auf dem eigenen Smartphone gespeichert bleiben, sodass vor Ort beim Schnelltest keine persönlichen Daten mehr aufgenommen werden müssen. Auch das Testergebnis erhält die Testperson direkt auf das eigene Smartphone. Das Einchecken im Drive-In mit der PassGo App ist für die Bürgerinnen und Bürger bereits möglich.

Gemeinsam mit Fabian Hoffmann von Taxi Hoffmann, und dem Betreiber Andreas Bössel eröffnete Landrat Dr. Andreas Ebel die neue Testmöglichkeit im Gifhorner Stadtgebiet. Ebel: „Der Ausbau der Testzentren geht im Landkreis Gifhorn gut voran. Die Zusammenarbeit mit den Gebietseinheiten und den jeweiligen Betreibern läuft hervorragend. Außerdem werden die Testmöglichkeiten immer digitaler. Ich freue mich, dass dieser Drive-In ganz aktiv die App PassGo nutzt. Dafür haben wir uns als Verwaltung stark gemacht.“

„Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht, und hoffen auf viele Bürgerinnen und Bürger“

Andreas Bössel betreibt mit seiner gleichnamigen Firma Andreas Bössel Medical Training den Drive-In und sagt: „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht, und hoffen auf viele Bürgerinnen und Bürger, die unseren Drive-In annehmen.“ Fabian Hoffmann stellt auf seinem Betriebsgelände von Taxi Hoffmann den notwendigen Platz bereit. Er sagt: „Ich unterstütze den Landkreis und den Betreiber gerne. Wir haben die Fläche und stellen diese gerne zur Verfügung, damit in Gifhorn ein weiteres Schnelltest-Angebot entstehen kann.“

Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss sich diese Person sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird vom jeweiligen Testzentrum an das Gesundheitsamt weitergegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Diese Testzentren eröffnen in den nächsten Tagen noch

Die weiteren geplanten Testzentren: Westerbeck, Bürgerbegegnungsstätte, geplanter Start des DRK am 29. April; Groß Schwülper, Okerhalle, Gemeinsam für Braunschweig GbR, Eröffnung am 30. April; Gifhorn: Friedrich-Ackmann-Haus des DRK, Eröffnung am 3. Mai. Außerdem bieten weiterhin 49 Hausarztpraxen und acht Apotheken im Landkreis Gifhorn kostenlose Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger an.

Von der AZ-Redaktion