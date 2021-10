Zweite Zeugin der Schießerei in Gifhorn meldet sich

Gifhorn

Gifhorns Polizei vermeldet einen Erfolg: Auch die zweite Zeugin von der Schießerei in der Straße Am Wasserturm am Mittwoch, 20. Oktober, ist gefunden. Eine aufmerksame Gifhornerin gab einen Hinweis auf die gesuchte Frau. Zwei Beamte des Zentralen Kriminaldienstes setzten sich daraufhin mit der Frau in Verbindung. Auch ihre Aussage wird Teil der umfangreichen Ermittlungen zu den Vorgängen sein.

Gegen Mittag hatte an dem Tag ein 47-Jähriger mit Hartgummigeschossen mehrfach auf einen 45-Jährigen geschossen. Der mutmaßliche Täter war wenige Minuten später von der Polizei gestellt worden, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie die Erste Staatsanwältin des Landgerichts Hildesheim auf AZ-Anfrage mitgeteilt hatte, hat der Beschuldigte eingeräumt, mit dem Opfer eine Auseinandersetzung gehabt und auf ihn geschossen zu haben.

Allerdings passe die Geschichte des mutmaßlichen Täters nicht mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen zusammen, so Christina Wotschke. Deshalb spielt die Aussage der zweiten Zeugin eine nicht unerhebliche Rolle in den weiteren Ermittlungen.

Von der AZ-Redaktion