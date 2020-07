Gifhorn

Gleich zwei Teams schickt der Pflegedienst Bartels für die große AZ-Gesundheitschallenge #AZbewegt an den Start. Die „Schreibtischtäter“ mit Heike Hellkuhl, Marion Klopp, Antje Lausch, Karin Vest und Florian Schulz als Quotenmann und die „Pflegeflitzer“ mit Astrid Boekhoff, Eva Eckstein-Steep, Michaela Fischer, Roswitha Schutheiß und Corinna Theilig – ohne Quotenmann.

„Wir nehmen zum ersten Mal an der Aktion teil und sehen sie als teamfördernde Maßnahme, die vor allem uns Schreibtischtätern mehr Bewegung in den Alltag bringt“, fasst es Marion Klopp zusammen. Schließlich werde ein innerbetriebliches Gesundheitsmanagement beim Pflegedienst Bartels groß geschrieben. „Und die Aktion weckt auf jeden Fall unseren Teamgeist.“

Einmal öfter aufstehen

8000 Schritte pro Teilnehmer pro Tag haben die einzelnen Teams anvisiert. „Das ist schon eine ganze Menge“, vermutet Klopp. Das Ziel soll erreicht werden, indem die Mitarbeiter einmal öfter vom Bürostuhl aufstehen und Bewegung bewusst in den täglichen Ablauf integrieren. „Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was so im Alltag zusammenkommt.“

Damit möglichst viel auf den Schrittzähler kommt, haben die beiden Teams einen kleinen Wettbewerb ausgerufen: Büro versus Pflege. Den nötigen Ansporn soll der rege Austausch über die WhatsApp-Gruppen geben. „Meine Kollegin hat gleich am Montag beim Joggen vorgelegt“, schmunzelt Klopp. Das Ergebnis: Muskelkater und ein völlig erledigter Hund. Man darf also gespannt sein, welches Team am Ende der Woche die Nase vorn hat – heute müssen die Ergebnisse vorgelegt werden.

Auf der Homepage der Aller-Zeitung sowie auf dem Vereins-Portal Unter uns der Aller-Zeitung gibt es allerlei Vergnügliches und Ehrgeiziges von den insgesamt gut 30 Teams zu erfahren, die sich eine Woche lang einen motivierten, aber nicht verbissenen Wettkampf um die meisten Schritte auf ihren Schrittzählern geliefert haben. Und am Montag werden die Ergebnisse der einwöchigen Aktion ausgewertet. Aber natürlich noch nicht verraten, denn das bleibt bis zur Siegerehrung am Donnerstag, 9. Juli, das Geheimnis: Welches Team gewinnt die 2000, welches die 1000, welches die 500 Euro? Und für welchen sozialen Zweck wird die Hälfte des jeweiligen Gewinns eingesetzt? Aber auch die Teams, die nicht auf dem Treppchen landen, haben gewonnen: Motivation, Gesundheit und vielleicht auch die Lust, weiter in Bewegung zu bleiben.

Von Nicola Paschinski