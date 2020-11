Zwangsausschüttung für Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft wird abgelehnt

Gifhorn

Haushaltssperre, Corona, Mindereinnahmen: Rosig sieht es derzeit nicht aus im Haushalt der Stadt Gifhorn. Die AfD wollte da gegensteuern – mit einem Antrag auf Zwangsausschüttung von Gewinnen der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG). Im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen der Stadt fand sie dafür aber keine Mehrheit.

Die AfD wollte ein Viertel der Gewinne der Gesellschaft in den städtischen Haushalt überführen. AfD-Fraktionsvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes begründete das mit der Gewinnrücklage der GEG. Die betrug ihm zufolge zum Jahreswechsel 4,2 Millionen Euro – da sei die Forderung nach einer 25-prozentigen Ausschüttung der jährlichen zukünftigen Gewinne nur legitim, so Marzischewski-Drewes.

Rat kann jährlich über die Verwendung der Gewinne der GEG entscheiden

Mit dieser Forderung stand er allerdings alleine. „Im Antrag steht, dass sich mit Grundstücksverkäufen viel Geld verdienen lässt. Das stimmt. Darum haben wir die GEG gegründet, um eben Grundstücke in Gifhorn für die Bürger bezahlbar zu halten und nicht, um viel Geld zu verdienen“, argumentierte Horst Ganz (Gruppe CDU/Grüne). Die GEG arbeite kostendeckend und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie habe ein Stammkapital von nur einer Million Euro, die Gewinnrücklage werden benötigt, um auch künftig Baugebiete erschließen zu können, so Ganz. Aktuell erschließt sie den Lehmweg-Süd, Hohes Feld und Platendorfer Straße-Süd in Gamsen folgen.

Erschließungsträger GEG: Auch im Lehmweg-Süd vermarktet die städtische Gesellschaft die Grundstücke. Quelle: Sebastian Preuß

Dem schlossen sich nicht nur die restlichen Ausschussmitglieder an – der AfD-Antrag wurde mit einer Ja- und neun Nein-Stimmen abgelehnt –, sondern auch die Verwaltung der Stadt. Kämmerer Rainer Trotzek: „Ein genereller Beschluss ist nicht notwendig, da der Rat ohnehin jedes Jahr die Möglichkeit hat, über die Verwendung der Gewinne zu entscheiden.“ Zudem würde die Ausschüttung von einem Viertel des Gewinns bedeuten, dass höhere Gewinne erwirtschaftet werden müssten, um die Liquidität zu halten. „Das könnte eventuell bedeuten, dass damit die Grundstückspreise um ein Viertel steigen.“

Rund 1,7 Millionen Euro Steuer-Mehreinnahmen im November erwartet

Trotzek hatte für die Ausschussmitglieder auch gute Nachrichten in Sachen Finanzen im Gepäck. Noch im Oktober hatte der Rat einen Nachtragshaushalt im Zeichen von Corona und Haushaltssperre mit deutlichem Minus beschlossen. Doch das ist mit den Steuereinnahmen der Stadt im November ein gutes Stück weit geschrumpft. „So einen erfreulichen November konnten wir nicht erwarten“, freute sich Trotzek – auch wenn die Einnahmen noch nicht reichen, um das Oktober-Minus ganz auszugleichen.

Durch Nachveranlagungen bei den Gewerbesteuern erhält der Stadthaushalt rund 500 000 Euro mehr. Zudem fließen bei der Einkommenssteuer im November 350 000 Euro mehr als noch im Oktober erwartet – und weitere 350 000 Euro mehr könnten es noch einmal im Dezember sein, so Trotzek. Auch bei der Umsatzsteuer kommt noch einmal ein kräftiger Geldregen für Gifhorn. Hier liegt der Anteil ebenfalls bei mehr als 500 000 Euro.

Von Thorsten Behrens