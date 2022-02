Gifhorn

Wohlwollender auf den Bahnhof Gifhorn Stadt schauen, mehr Parkplätze am Bahnhof Calberlah finden und bequemer in den Bus einsteigen: Das Land Niedersachsen fördert auch im Kreis Gifhorn diverse Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Rund 3,6 Millionen Euro fließen aus Hannover für 15 Projekte in den Kreis Gifhorn.

Der dickste Brocken geht in die Kreisstadt. Das Land fördert die voraussichtlich 2,2 Millionen Euro teure Erneuerung des Empfangsgebäudes am Bahnhof Gifhorn Stadt mit 476 000 Euro. Die Bushaltestelle Rathaus Gifhorn soll barrierefrei werden, dafür gibt es 174 000 Euro.

Für den Busbahnhof am Schulzentrum Wesendorf gibt es vom Land 172 000 Euro, für den Busbahnhof Umweg in Wittingen 120 000 Euro. Das Land wirkt an 50 Grunderneuerungen von Bushaltestellen im Kreis Gifhorn mit Zuschüssen mit. Calberlah gehört zu acht Kommunen im Kreisgebiet, die mit Zuschüssen bedacht werden. Allein sie bekommt für ihre sechs Haltstellen fast 330 000 Euro aus Hannover, der Umbau kostet insgesamt 465 000 Euro. Kommen noch 92 000 Euro für die 233 000 Euro teure Erweiterung des Parkplatzes am Bahnhof Calberlah um 18 Stellplätze hinzu.

Barrierefreier Ausbau: Auch die Bushaltestelle Rathaus Gifhorn soll Landeszuschüsse bekommen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Entsprechend groß ist die Freude bei Bürgermeister Thomas Goltermann. „Diese Unterstützung ist in diesen schwierigen Zeiten sehr wichtig für uns als Kommune. Calberlah als Haltepunkt im Schienenverkehr wird durch die Erweiterung des Park-and-Ride-Angebots sichtbar gestärkt.“

Das sagt die Politik zur Förderung der Nahverkehrs-Projekte in Gifhorn

„Ich bin sehr zufrieden, dass der Landkreis Gifhorn bei der Förderung so großzügig bedacht worden ist“, schreibt SPD-Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs in einer Presseerklärung. „Den Kommunen helfen diese Fördergelder wirklich sehr – insbesondere in Pandemiezeiten. Sie dabei zu unterstützen, den Wandel der Mobilität zu gestalten, ist mir ein großes Anliegen.“

Auch die Europaabgeordnete und neue CDU-Kreisvorsitzende Lena Düpont freut sich, dass das Programm so gut angenommen wird, denn seit dem 1. Januar schreibe das Personenbeförderungsgesetz vor, dass alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen, und es gebe noch viel Bedarf bei den Umbauten. Die CDU im Landkreis Gifhorn begrüße die Anstrengungen von Verkehrsminister Bernd Althusmann, sich um den ländlichen Raum zu kümmern.

Auch vom Regionalverband gibt es noch Zuschüsse

Auch der Regionalverband Braunschweig begrüßt die Zuschüsse vom Land. „Der Regionalverband fördert darüber hinaus die Investitionen im ÖPNV in der Region zwischen Wittingen und Braunlage mit weiteren 12,5 Prozent“, so Verbandsdirektor Ralf Sygusch. „Damit unterstützen wir unsere Kommunen im Verbandsgebiet, so dass sie selbst nur noch 12,5 Prozent der Gesamtkosten finanzieren müssen.“

Corona-Folgen: Land will Nahverkehr wieder in Schwung bringen

Insgesamt fördert das Land in diesem Jahr mit rund 105,8 Millionen Euro 205 Projekte in Niedersachsen. Althusmann: „Besonders für ein Flächenland ist ein starker ÖPNV von herausragender Bedeutung. Um nach der pandemiebedingten Krise möglichst schnell viele Fahrgäste zurückzugewinnen, ist ein attraktiver ÖPNV unerlässlich.“

Von Dirk Reitmeister