Zum Tag des Deutschen Brotes steht Leiferts Glücksbrot im Mittelpunkt

Gifhorn

„Das muss gefeiert werden“, dachte sich Nils Leifert, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei, und nahm den „Tag des deutschen Brotes“ am Mittwoch zum Anlass, um mehrere tausend Mini-Glücksbrote an die Kunden der Filialen zu verschenken. „Unser Dankeschön zum Tag des deutschen Brotes“, so Leifert.

„Zwei Bäcker haben einen ganzen Tag dafür gearbeitet“, verriet er. Und die Kunden fanden es toll: „Ich esse gerne Brot – ich freue mich über das Geschenk, auch wenn ich nicht wusste, dass heute Tag des deutschen Brotes ist“, bedankte sich Regina Richter in der Leifert-Filiale an der Limbergstraße für die Überraschung. Auch Henning Schlüter, stellvertretender Leiter des Rewe-Marktes, in der die Leifert-Filiale ist, nahm das Glücksbrot dankend entgegen. „Passt zur Frühstückspause“, lachte er – das Glücksbrot aus 70 Prozent Dinkel und 30 Prozent Roggen kennt und mag er.

Das deutsche Brot ist Weltkulturerbe Seit 2014 ist die Deutsche Brotkultur Bestandteil des immateriellen Weltkulturerbes. Die Bäckerinnung feiert das mit dem Tag des Deutschen Brotes – die Gifhorner Bäckerei Leifert mit dem Auftakt zur mittlerweile fünften Glücksbrot-Spendenaktion. „3600 eingetragene Brotsorten gibt es deutschlandweit“, sagt Geschäftsführer Nils Leifert. Aus seiner Backstube kommen 16 Sorten. Die bei den Kunden Beliebtesten sind das Heide-, das Misch- und das Glücksbrot. „Bei den Brötchen ist es das normale helle Weizenbrötchen.“ Natürlich gibt es ab und zu auch mal Aktionsbrote und neue Sorten. „Bis die sich eingebürgert haben, vergehen oft zwei bis drei Monate“, sagt Leifert – die Brotvorlieben ändern sich offenkundig nicht so schnell. „Bei Kuchen geht das zügiger“, lacht Leifert.

30 Cent pro Brot werden gespendet

Mit dem „Tag des deutschen Brotes“ startete Leifert auch die mittlerweile fünfte mit dem Glücksbrot verbundene Aktion: Wer das 500-Gramm-Brot kauft, unterstützt mit 30 Cent pro Brot „eine Initiative, die Gutes tut“, wie es auf den Flyern heißt. Leifert verriet, worum es konkret geht: „Den Erlös bekommt dieses Mal der Förderverein der DRK-Kindertagesstätte Gifhorn-Nord.“ Der hätte nämlich gerne eine Matsch- und Sandecke auf seinem Außengelände.

22 000 Euro haben Brotesser und Kunden der Bäckerei Leifert mittlerweile schon zusammengesammelt und für Projekte gespendet, die Kindern in Gifhorn und Umgebung zugute kommen. Der Kinderschutzbund und die AZ-Initiative „Helfen vor Ort“ gehörten bereits zu den Empfängern, die Glücksbrot-Spende hat auch schon zur Anschaffung von Sportstations für Gifhorner Schulen beigetragen. Und nun also die DRK-Kita Gifhorn-Nord.

Die Aktion ist nicht auf eine gewisse Zeit befristet

„Wir verkaufen so lange Brot, bis wir eine gewisse Summe für die Spende zusammen haben“, erklärte Nils Leifert den Plan. Das heißt, die Aktion ist nicht auf eine gewisse Zeit befristet. „In schätzungsweise fünf bis sechs Monaten dürfte es so weit sein, dass wir das Geld überreichen können.“

Von Christina Rudert