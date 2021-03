Zum Start in die neue Woche: Das ist gerade wichtig im Landkreis Gifhorn zu wissen

Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einige Dinge, die irgendwie anders laufen als in der vergangenen Woche. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte – Busverkehr, Schulunterricht, neue stationäre Blitzer – zusammen, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

So sieht der aktuelle Schulunterricht aus

Grundschüler sind seit vergangener Woche wieder im Wechselmodell im Präsenzunterricht. Am 15. März kehren die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben sowie der zwölfte Jahrgang an die Schulen zurück und werden im Wechselmodel unterrichtet. Voraussetzung ist eine stabile Inzidenz unter 100, also an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen. Die Berufseinstiegsschulen sowie Berufsschulklassen für Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ohne Ausbildungsverhältnis sowie die Förderschulen im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und in den Förderschwerpunkten Hören und Sehen öffnen ebenfalls am 15. März im Wechselmodell. Alle anderen Schülerinnen und Schüler folgen nach derzeitigem Plan am 22. März.

Christinenstift-Kreuzung: Die neuen Blitzer sollen heute scharfgeschaltet werden. Quelle: Sebastian Preuß

Blitzer an der Gifhorner Christinenstift-Kreuzung ist scharf geschaltet

Die Installation der beiden Rotlicht- und Tempo-Säulen ist abgeschlossen, das Eichamt war da: Ab dem 15. März wird geblitzt. Wer es noch nicht weiß: In dem Bereich gilt Tempo 50.

Das sind die aktuellen Busfahrpläne

Der Busverkehr von VLG und BBG wird in der Woche von Montag, 15. März, bis Sonntag, 21. März, weiterhin nach dem schon seit einigen Wochen gültigen Coronafahrplan durchgeführt. Somit fahren die Busse wie an Schultagen. Der Verkehr auf folgenden Linien bleibt jedoch weiterhin eingestellt: Linie 106: Wesendorf – Gifhorn; Linie 113: Braunschweig Wenden – Rolfsbüttel; Linie 114: Hillerse – Gifhorn; Linie 147: Müden – Leiferde; Linie 174: Weyhausen – Gifhorn; Linie 184: Wolfsburg Detmerode beziehungsweise Meine – Gifhorn; Linie 195: Groß Schwülper – Rothemühle – Lagesbüttel; Linie 197: BS Wenden – Meine.

Busverkehr im Landkreis Gifhorn: Der Coronafahrplan gilt weiter – mit ein paar Ausnahmen für Grundschüler. Quelle: Ulrike Henkel

Es gibt ein paar Ausnahmen für die Grundschüler. Die Linie 184 startet um 13.10 Uhr in Calberlah an der Schule, die 195 um 7.25 Uhr in Groß Schwülper an der Oberschule und um 12.33 Uhr an der Grundschule Großschwülper, die 197 um 7.40 Uhr in Bechtsbüttel sowie um 12.10 und 13.03 Uhr in Meine an der Schulstraße. Auf der Linie 106 fahren zusätzlich Busse um 7 Uhr ab Wesendorf Schule, um 12.35 Uhr ab Gifhorn Maschstraße und um 13.21 Uhr ab Carl-Diem-Straße. Die Schüler werden weiterhin gebeten, aufgrund der eher geringen Nachfrage im Falle wegfallender Sonderlinien die regulären Linien zu nutzen, die mindestens alle 60 Minuten verkehren.

Am Samstag, 20. März, und Sonntag, 21. März, entfallen wie schon bisher alle Fahrten nach 20 Uhr. Ab Montag, 22. März, wird der Schultagesfahrplan wieder mit allen Fahrten auf allen Linien vollumfänglich bedient. Auch an Samstagen und Sonntagen wird nach 20 Uhr gefahren. Aufgrund der geringen Nachfrage entfallen ab 22. März jedoch weiterhin die Wochenendfahrten nach 23 Uhr auf den Linien 170, 180, 191.

Von unserer Redaktion