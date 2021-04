Gifhorn

Mit dem PC die Berufe und Betriebe erkunden: Am Zukunftstag 2021 müssen Gifhorns Schülerinnen und Schüler erstmals dieses Format testen. Neue Digitalideen wurden dabei aus der Taufe gehoben – doch nicht alle Branchen und Partner sind auch mit dabei.

Geschlechterstereotype wirken noch immer in die Berufswahl Jugendlicher hinein. Gifhorns Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (DBRS) hat sich beim Zukunftstag die „gendersensible Berufsorientierung“ auf die Fahnen geschrieben. Den rund 520 Schülerinnen und Schülern ihre persönlichen Talente und Begabungen bewusst machen: Darum hat Projektbeauftragter Mirko Nels „altersmäßige Digitalangebote“ für Haupt- und Außenstelle erdacht. Filme und Livestreams gehören dazu. „Wir setzen auch auf Angebote der Landesschulbehörde, vertieft wird alles im Klassenunterricht“, so Nels.

Hauptschüler sehen sich Videos über Berufe an

An der Freiherr-vom-Stein-Schule geht Rektor Dr.Detlef Eichner das neue Format gemeinsam mit Svenja Bäumann, Beauftragte für Berufsorientierung, an. „Für die fünften bis achten Klassen gibt’s Arbeitsblätter – wir nutzen zudem Berufsvideos“, verweist Eichner darauf, dass den Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Module zur Verfügung stehen. „Daraus werden dann entsprechende Arbeitsaufträge entwickelt“, so Eichner.

Die digitale Premiere ist sehr gefragt Das ist eine Premiere: Der Zukunftstag, der auch Mädchen und Jungen im Landkreis Gifhorn zur Berufsorientierung dient, läuft erstmals nur digital. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte diese Entscheidung Ende Februar getroffen. Corona lässt persönliche Besuche in Unternehmen nicht zu. Die Umsetzung des Projekts am 22. April ist eine Herausforderung. IHK und Arbeitsagentur haben sie angenommen. Den Schülerinnen und Schülern in den Jahrgängen fünf bis neun digitale Angebote zur Berufsorientierung machen: Seit 2001 gibt’s in Deutschland dieses Aktionsprogramm – und die Schulen in Stadt und Kreis sind seitdem regelmäßig mit von der Partie. Eine Ausnahme gab es lediglich in 2020: Im vergangenen Jahr musste der im Frühjahr geplante Zukunftstag wegen der Pandemie ersatzlos gestrichen werden. Auch zurzeit sind Präsenzveranstaltungen in Gifhorns Betrieben und Einrichtungen den Schülerinnen und Schülern untersagt, um eine weitere Ausbreitung von Corona zu vermeiden. Möglich sind hingegen „virtuelle Besuche und Aktionen“. Das größte Angebot haben dabei für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gifhorn die Industrie- und Handelskammer und die Arbeitsagentur auf die Beine gestellt. Mehr als 3600 Jungen und Mädchen aus dem gesamten Bezirk der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg haben sich bisher für diesen digitalen Zukunftstag angemeldet. Fast sieben Stunden lang haben auch Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gifhorn die Chance, via Zoom mehr als 60 regionale Unternehmen kennenzulernen. Motto der Ausbildungskampagne ist „Moin Future: Eine Ausbildung machen. Alles werden.“ „Die Angebote reichen von Azubi-Talks über virtuelle Betriebserkundungen bis hin zu Online-Praxisworkshops“, sagt Nele Uhl, IHK-Beraterin für Berufsorientierung aus dem Organisationsteam des Zukunftstags 2021. Mit im Boot ist auch die Agentur für Arbeit. „Ein eigenes Angebot halten wir nicht vor, doch wir beteiligen uns mit Referenten an den Online-Workshops zur Berufswahl“, führt Agentur-Sprecherin Wiebke Saalfrank aus. „Die große Nachfrage sowohl der Unternehmen als auch der Schülerinnen und Schüler zeigt uns, wie wichtig Berufsorientierung auch oder gerade in diesen Zeiten ist“, ist Uhl davon überzeugt, dass der digitale Zukunftstag eine richtige und wichtige Entscheidung ist.

Ähnlich läuft’s auch an Gifhorns IGS. „Wir sind beim digitalen Format des Zukunftstages selbstverständlich mit dabei“, bestätigt Schulleiter Peter Mende. Viele Schülerinnen und Schüler probierten das breite Angebot unterschiedlicher Institutionen aus. Einige Jahrgänge würden Ideen und Projekte auch in Eigenregie entwickeln.

Die Sparkasse kooperiert mit der IHK

Die Sparkasse kooperiert beim Zukunftstag 2021 mit der IHK Lüneburg-Wolfsburg und dem Format „Moin Future“. „Initiiert und organisiert von zwei unserer Auszubildenden gibt es einen virtuellen Rundgang durch unsere Filiale am Schlossplatz“, sagt Sparkassen-Sprecher Eike Fromhage. Mit Interviews würden zudem Fachleute aus dem Vermögenskunden-Center, dem Immobilienbereich und dem Social-Media-Team ihre Arbeit vorstellen. 90 Anmeldungen liegen vor.

Das war vor zwei Jahren: Auf Der Hof konnten die Schüler immer kräftig mit anpacken. Quelle: Cagla Canidar Archiv

Entwicklungsdienstleister Bertrandt in Tappenbeck setzt ebenfalls auf die IHK-Kooperation. 250 statt wie 2019 nur 24 Schülerinnen und Schüler: „Das digitale Angebot bietet mehr Interessierten die Möglichkeit, uns kennenzulernen“, sagt Sprecherin Ines Knapp. Vorgestellt werde der Bertrandt-Standort im Landkreis Gifhorn unter anderem durch zwei Azubis.

„Wir sind dieses Mal nicht mit dabei“, erklärt Thomas Fast, Leiter der Volksbank-Direktion Gifhorn. Das digitale Format sei jedoch nicht der Grund. Vielmehr hätten angefragte Schulen nur wenig Interesse gezeigt. „Sie haben eigene Ideen und Projekte auf den Weg gebracht“, so Fast. Er freut sich jedoch bereits jetzt darauf, 2022 wieder Schülerinnen und Schülern ein Präsenzangebot unterbreiten zu können.

Ein Video ist kein Ersatz fürs Live-Erleben

Nicht mit im Boot sind auch die mehr als 60 Betriebe der Gifhorner Kfz-Innung. „Ein digitales Format ist im Handwerk schwer umsetzbar“, erklärt Innungsssprecher Michael Neuburger. „Die Mädchen und Jungen, die zu uns kommen, wollen mit anpacken und etwas live erleben“, so Neuburger. Ein Youtube-Video sei da kein Ersatz. „Zudem ist der Aufwand für eine digitale Präsentation insbesondere für kleine Betriebe kaum leistbar.“

Das war vor zwei Jahren: Interessierte Schüler erfuhren in der Redaktion, wie die Aller-Zeitung entsteht. Quelle: Cagla Canidar Archiv

Nicht mit dabei ist ebenfalls Gifhorns Engineering-Partner IAV. „Wir haben andere Formate für interessierten Nachwuchs entwickelt, und die funktionieren prima“, sagt Sprecher Kevin Schrein. Auch liege der Focus des Unternehmens verstärkt auf den Studierenden.

Kein Interesse, keinerlei Anfragen. „Die Stadt nimmt am digitalen Zukunftstag nicht teil“, bezieht Sprecherin Annette Siemer kurz und knapp Position. In kleinem Rahmen, allerdings natürlich auch nicht in Präsenz, wird die Redaktion der Aller-Zeitung beim Zukunftstag ihre Arbeit vorstellen.

Von Uwe Stadtlich