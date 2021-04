Gifhorn

Corona stellt alles auf den Kopf. Der Zukunftstag – er fiel wegen der Pandemie 2020 komplett ins Wasser – findet nun erstmals nicht als Präsenzveranstaltung statt. Schülerinnen und Schüler und viele Unternehmen haben sich auf die Premiere im digitalen Format eingelassen. Zugegeben: Nicht für alle Beteiligten ist dieser Weg einfach. Ein Praktikumstag vor Ort ist wegen des hohen Infektionsrisikos jedoch weiterhin nicht umsetzbar. Die meisten Firmen und ihre Partner haben sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Sie stellen ihre Ausbildungs- und Job-Angebote virtuell vor. Die von der IHK und der Arbeitsagentur angebotene Plattform „Moin Future“ nutzen dabei viele Betriebe, und die Resonanz ist klasse. Tausende von Schülerinnen und Schülern tauchen so per PC oder Smartphone in den Betriebsalltag ein. Verständnis muss man jedoch auch für viele kleine Handwerksfirmen haben, denen der Aufwand zu hoch ist. Grundsätzlich ist der neue Weg jedoch auch nach Corona eine tolle Chance, um den Ausbildungsmarkt in Stadt und Kreis Gifhorn zu präsentieren. Nicht nur am Zukunftstag – denn die Welt der Jugendlichen ist digital.

Von Uwe Stadtlich